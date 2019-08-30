Força Nacional: presença da tropa gera apoio e também desconfiança

A presença ostensiva de policiais nas ruas de Cariacica com a Força Nacional é cercada de expectativas pela população e divide a opinião de especialistas. Há quem avalie o reforço no policiamento do município como uma estratégia adequada à redução da violência, e de outro lado quem considere apenas como criminalização da pobreza.
Professor de Direito Penal, Raphael Pereira da Fonseca acredita que a Força Nacional vai aumentar a sensação de segurança nos bairros atendidos pelo projeto-piloto do governo federal. "O que se verifica é que, quando há uma presença intensa da polícia, a tendência é de redução dos índices de violência. Aqueles que roubam à luz do dia, matam por uma bicicleta, ou cometem outros crimes vão se sentir inibidos como a presença mais forte do Estado", opina.
Raphael Pereira pondera que, no entanto, só a polícia não é capaz de resolver todo o problema da insegurança. São necessárias outras ações nas áreas de educação, lazer, assistência, como se propõe a ação governamental, para que os resultados sejam mais efetivos.
O professor destaca, ainda, que os setores de segurança do Estado devem promover a integração com os municípios da Grande Vitória para evitar que, após repressão, não haja uma debandada de criminosos de um lugar para o outro.
Pablo Lira, professor do mestrado em Segurança Pública da UVV, também ressalta a importância da atuação articulada da Força Nacional com outras estratégias de promoção social. "Diferentemente de programas desenvolvidos em outras épocas, buscou-se agora boas práticas de segurança, a exemplo do Estado Presente, e que não se resume à repressão. O projeto também está estruturado na vertente da prevenção", argumenta.
Contudo, na avaliação de Thiago Fabres, advogado criminalista e professor da Ufes, o que se apresenta com o envio da Força Nacional para Cariacica é "mais do mesmo". "É um processo permanente de militarização da segurança que tem, como estratégia, ocupação do território da pobreza. É uma resposta repressiva e contínua de criminalizar determinadas populações. É uma guerra aos pobres, e não guerra ao crime."
Fabres sustenta que, se não se mexer em determinadas estruturas, não será possível mudar de maneira contundente indicadores de violência. "A questão das drogas, por exemplo, precisa ser debatida no país sob pena de se ficar editando só esse tipo de ação. Porque, hoje, a briga é contra quem está no varejo. A guerra às drogas criminaliza a pobreza, mas acoberta a juventude de classe média e alta que consome a droga. Por isso, vejo a presença da Força Nacional como uma política de intimidação", conclui.