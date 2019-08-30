Força Nacional: presença da tropa gera apoio e também desconfiança

Policiais da Força Nacional realizam abordagens no bairro Padre Gabriel, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A presença ostensiva de policiais nas ruas de Cariacica com a Força Nacional é cercada de expectativas pela população e divide a opinião de especialistas. Há quem avalie o reforço no policiamento do município como uma estratégia adequada à redução da violência, e de outro lado quem considere apenas como criminalização da pobreza.

Professor de Direito Penal, Raphael Pereira da Fonseca acredita que a Força Nacional vai aumentar a sensação de segurança nos bairros atendidos pelo projeto-piloto do governo federal. "O que se verifica é que, quando há uma presença intensa da polícia, a tendência é de redução dos índices de violência. Aqueles que roubam à luz do dia, matam por uma bicicleta, ou cometem outros crimes vão se sentir inibidos como a presença mais forte do Estado", opina.

Raphael Pereira pondera que, no entanto, só a polícia não é capaz de resolver todo o problema da insegurança. São necessárias outras ações nas áreas de educação, lazer, assistência, como se propõe a ação governamental, para que os resultados sejam mais efetivos.

O professor destaca, ainda, que os setores de segurança do Estado devem promover a integração com os municípios da Grande Vitória para evitar que, após repressão, não haja uma debandada de criminosos de um lugar para o outro.

Pablo Lira, professor do mestrado em Segurança Pública da UVV, também ressalta a importância da atuação articulada da Força Nacional com outras estratégias de promoção social. "Diferentemente de programas desenvolvidos em outras épocas, buscou-se agora boas práticas de segurança, a exemplo do Estado Presente, e que não se resume à repressão. O projeto também está estruturado na vertente da prevenção", argumenta.

Contudo, na avaliação de Thiago Fabres, advogado criminalista e professor da Ufes, o que se apresenta com o envio da Força Nacional para Cariacica é "mais do mesmo". "É um processo permanente de militarização da segurança que tem, como estratégia, ocupação do território da pobreza. É uma resposta repressiva e contínua de criminalizar determinadas populações. É uma guerra aos pobres , e não guerra ao crime."