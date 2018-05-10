Força do mar volta a castigar a orla de Ponta da Fruta; veja fotos

Mais uma vez, a força das ondas continuam assustando moradores de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Há um mês a reportagem da CBN Vitória mostrou que três residências chegaram a ser interditadas e, nesta quinta-feira (10), o mar voltou a avançar nas casas da orla, deixando mais destruição em muros e calçadas.
As pessoas tem medo de ficar em casa, algumas residências ficam praticamente ilhadas e, para sair, tem que colocar o pé na água e se arriscar nas ondas. Os comércios mal conseguem abrir porque a orla está destruída. No momento em que a reportagem conversava com um morador na varanda dele, de repente veio uma onda e molhou a equipe.
O dono da residência, o aposentado Aloir Coutinho, mora no bairro há 40 anos, e agora recentemente teve que alugar uma outra casa mais distante da orla porque estava com medo da residência cair.
"Tem mais de dois anos que está só invadindo, só aumentando. Vai acabar caindo, não tem jeito. Olha o mar como está, batendo direto, não tem nada que aguente", desabafou Aloir.
A dona de casa Celia Rosa dos Santos disse que é complicado até para as crianças irem à escola. "É horrível, eu fico mais trancada dentro de casa. Ninguém sai. É horrível sair porque é arriscado cair. Por medo. Eu tenho que atravessar todo dia isso aqui para ir na escola", relatou.
Clésio Coutinho, que mora no bairro há mais de 60 anos, atua como pescador e está com dificuldade de trabalhar. "É arriscado colocar o barco nesse mar agitado. A água está quebrando tudo, os quiosques, a calçada, paredes. O mar está levando tudo", contou.
VENTOS PROVOCAM AUMENTO DAS ONDAS
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), explicou que um centro de alta pressão atmosférica em alto-mar direciona os ventos do oceano para o continente, provocando aumento da altura das ondas e condições favoráveis à ocorrência de ressaca entre Arraial do Cabo (RJ) e Linhares (ES), com previsão de ondas de Sul a Sudeste com 2,5 metros de altura.
