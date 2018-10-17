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Polícia

Foragido de presídio em Linhares, 'Bacurau' é preso em São Gabriel

Cristiano Alves Batista, de 20 anos, cumpre pena por tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 20:07

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 20:07

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um foragido de 20 anos foi preso em São Gabriel da Palha, região Noroeste do Estado, na noite desta terça-feira (16). Cristiano Alves Batista, conhecido como Bacurau, fugiu da Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e estava escondido em São Gabriel havia 30 dias. Ele foi detido no bairro Progresso.
Segundo o capitão Viana, o suspeito foi abordado pelos militares da Força Tática do 2º Batalhão após informações colhidas pelo Serviço de Inteligência da PM. Cristiano foi abordado em uma rua próximo ao Parque de Exposições. No último sábado (13), o acusado havia fugido de uma abordagem policial.
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Após ser detido, Cristiano foi apresentado em uma delegacia da região. Procurada, a Polícia Civil informou que o foragido foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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