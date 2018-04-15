'Foi um milagre', diz homem que recebeu descarga elétrica

Elias Araripe Passos sobreviveu ao levar uma descarga elétrica de 11 mil volts Crédito: Reprodução | Facebook

Um homem que levava vigas de ferro para o terraço de casa recebeu uma descarga elétrica de 11 mil volts, ao encostar a peça em um fio de alta-tensão. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (12), no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Apesar do susto, o vigilante Elias Araripe Passos, de 54 anos, sobreviveu e teve apenas uma ferida no dedão do pé.

Em um post nas redes sociais, o filho dele, Jhonathan Brozeghini, contou que o pai ainda conseguiu descer as escadas para pedir ajuda, quando desmaiou. Ele foi resgatado pelo filho e por vizinhos, que escutaram o barulho da explosão. "Para glória e honra do senhor Jesus, meu pai não ficou agarrado no ferro. Ele tomou a descarga elétrica e ainda conseguiu descer 25 degraus para me pedir ajuda", disse.

Uma equipe do Samu foi acionada, e Elias foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. Após ser examinado por médicos, ele foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Segundo o filho, o pai não teve nenhum dano físico e está bem.

"Meu pai não teve dano algum por fora, a parte cardiológica dele também. Já está falando, está bem. Ele foi transferido para o CTQ do Jayme, que é o Centro de Tratamento de Queimados, pois como a corrente elétrica passou pelo corpo dele, foi preciso ver a função dos órgãos dele, se teve alguma disfunção ou alteração no funcionamento".

Na manhã deste sábado (14), Elias recebeu alta do hospital e já está em casa com a família. "A cara de cansaço não esconde a alegria do coração, de ter você de volta em casa perto de mim. O amor que eu sinto é imensurável e verdadeiramente. Você nasceu de novo! Um milagre nas mãos de Deus!!", escreveu o filho no Facebook.

"DEUS ESTAVA NO CONTROLE DA SITUAÇÃO"

Em entrevista ao Gazeta Online, Elias explicou que estava segurando a viga, quando recebeu a descarga. "Na hora que encostou, deu a descarga elétrica, eu desci as escadas e a vara saiu da minha mão. A descarga começou na minha mão e saiu pelo dedão do meu pé".

Ele disse que ficou desmaiado por oito minutos, até a chegada da ambulância. "Meu filho estava descansando no quarto, já que ele ia trabalhar à noite. Eu desci a escada devagar, porque em cima da laje ninguém ia me ver".

Para ele, foi um milagre sobreviver ao incidente. "Deus estava no controle da situação. Foi um milagre! A pessoa da Escelsa que recebeu o chamado perguntou para o meu vizinho se eu tinha morrido. Ele respondeu que não, que eu tinha ido para o hospital. O funcionário disse que quando recebe esse tipo de chamado, na maioria dos casos, a pessoa morre ou fica com sequela. Os médicos também ficaram espantados, ficaram meio 'como pode acontecer isso?'", finalizou.