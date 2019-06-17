Ele é o motociclista que aparece nas imagens impressionantes divulgadas nesta segunda-feira (17), em que um carro, que tentava fazer uma ultrapassagem, o acertou em cheio. O auxiliar de açougue Rafael Marcelino de Sousa, de 31 anos, se recupera em um hospital de Vila Velha após um susto no último sábado (15), na Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, Vila Velha, quando voltava do trabalho. Ele foi atingido por um veículo e girou no ar antes de cair no chão.

Rafael fraturou a mão e vai passar por uma cirurgia nos próximos dias, além de precisar fazer um exame de tomografia por sentir fortes dores na bacia e por todo o corpo, devido ao forte impacto que sofreu.

Your browser does not support the audio element. Foi um livramento, diz motociclista que escapou da morte em acidente

Uma câmera registrou exatamente o momento em que tudo aconteceu: um carro seguia pela avenida quando outro tentou fazer uma ultrapassagem, mas atingiu a moto em que Rafael estava, arremessando o piloto para o alto e o fazendo rodopiar antes de cair no chão.

"LIVRAMENTO DE DEUS"

Rafael conta que permaneceu consciente todo o tempo, que sentiu girar no ar. Ele também diz que o motorista tentou fugir a pé do local, mas foi segurado por moradores, chegou a passar o contato para ele, mas não atende ligações ou responde mensagens.

"Estava voltando do serviço e entrou um carro na minha frente, que estava tentando ultrapassar. Eu me senti rodando, senti aquela cambalhota. Fiquei contente por não ter nenhuma perda de memória. Só não tinha noção do estado da moto, que deu perda total, mas foi um livramento de Deus, agora é vida nova", descreveu.

"SE VISSE ANTES, IA ACHAR QUE ESTAVA MORTO"

Corpo de Bombeiros. Inicialmente, Rafael foi levado ao Hospital Antonio Bezerra de Farias, mas foi transferido para o Hospital Vila Velha, onde permanece internado. A esposa de Rafael, a auxiliar de serviços gerais Sara Pires Marcelino, de 39 anos, conta que assistiu ao vídeo do acidente apenas nesta segunda-feira (17) para não se desesperar. Ela soube do acidente pela cunhada, logo após o marido ter sido socorrido por uma ambulância do. Inicialmente, Rafael foi levado ao Hospital Antonio Bezerra de Farias, mas foi transferido para o Hospital Vila Velha, onde permanece internado.

Moto ficou destruída após colisão frontal com carro em Vila Velha Crédito: Renato Zanith

"Eu vi as imagens hoje (17), se eu visse antes de saber como ele estava, acharia que tinha morrido. Graças a Deus foi um livramento, perdemos a moto, mas ele está bem e é isso que importa", disse.

Rafael conta que um boletim de ocorrência foi registrado e que eles têm a foto e o contato do motorista, mas que não sabem o nome dele. "Ele tentou sair, mas os populares não deixaram, então ele passou o contato, temos uma foto dele, mas não sabemos o nome e ele sumiu, não atende ligações nem responde mensagens", contou.