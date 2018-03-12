'Foi muita crueldade', diz cunhada de motorista de aplicativo em enterro

A aposentada Patrícia de Aquino, 55 anos, que é cunhada de José Augusto, contou que a família está sem chão e tentando entender o que aconteceu.

"Mais do que um cunhado, ele era como um irmão. Uma pessoa exemplar, maravilhosa. Ficamos sem chão, sem acreditar no que aconteceu. Com essa dor vem também a revolta pelo que fizeram. Foi muita crueldade, não tinha necessidade de fazer o que fizeram com ele. O Zé não era nenhum bandido. Estamos tentando entender", disse.

Ainda segundo a cunhada, José Augusto estava trabalhando como motorista de aplicativo há quatro meses e que antes ele atuava no ramo da navegação. Mas, por conta da crise em 2016, ele foi demitido.

"Ele tentou abrir um negócio, chegou a abrir um restaurante em Jardim Camburi, mas não deu certo e teve que fechar. Ele foi ficando depressivo porque não conseguia pagar as contas e agora resolveu trabalhar como motorista para poder ajudar nas contas de casa", relatou à reportagem.

De acordo com a aposentada, José Augusto deixa três filhos, que não foram ao enterro do pai porque preferiram ficar com a lembrança de quando ele ainda era vivo.

Com informações de Mayra Bandeira

O CASO

O motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56, foi assassinado após bandidos embarcarem na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo Pessoal

O corpo do motorista de aplicativo José Augusto Zatta, 56 anos, foi encontrado na manhã deste domingo (11) na Avenida Saturnino de Brito, perto da lanchonete Bob's, na Praia do Canto, em Vitória. O assassinato teria acontecido por volta das 4 horas da manhã.

Quando avistaram o corpo, moradores da região pensaram que poderia se tratar de um atropelamento. O Samu e a Polícia Militar foram chamados, mas quando chegaram ao local, os socorristas perceberam que o homem tinha uma perfuração na nuca.

Por volta das 6 horas, uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o local e o corpo de José Agusto foi levado para o Departameto Médico Legal (DML).

Após encontrarem o corpo do motorista, a polícia recebeu uma outra denúncia. Um carro estaria abandonado, com as portas abertas e marcas de sangue, próximo a um posto de gasolina na Rua Antônio Damiani, também na Praia do Canto.

Testemunhas disseram aos policiais que viram dois homens correndo por essa rua e jogando a chave do carro no chão. A perícia constatou que o homem encontrado perto da lanchonete havia sido assassinado dentro desse veículo.

CÂMERA FLAGRA DUPLA ABANDONANDO CARRO



