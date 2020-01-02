Fluxo intenso e sequência de panes geram congestionamento na Terceira Ponte

O fluxo intenso de veículos na volta do feriado após a virada de ano e uma sequência de panes em veículos geram congestionamento na Terceira Ponte, na noite desta quarta-feira (1º). O trânsito está lento para quem segue de Vila Velha para Vitória, de acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via.
Só nesta tarde, quatro veículos sofreram pane na ponte e ficaram parados até serem removidos, o que provocou as filas de veículos. Por volta das 19h30, um quinto veículo também apresentou problema. O trânsito, que já estava intenso, por causa da volta do feriado, piorou.
A Rodosol informa que é grande o fluxo de carros na estrada que retornam de Guarapari para a Grande Vitória. Motoristas chegaram a relatar congestionamento de até quatro quilômetros. O trânsito no sentido Vila Velha segue sem trânsito.