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Volta do feriado

Fluxo intenso e sequência de panes geram congestionamento na Terceira Ponte

Só na tarde desta quarta-feira (1º), na volta do feriado, quatro carros sofreram pane ao longo da ponte

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 21:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 21:13
Imagens das câmeras de monitoramento da Terceira Ponte mostram congestionamento no sentido Vila Velha-Vitória Crédito: Divulgação/Rodosol
O fluxo intenso de veículos na volta do feriado após a virada de ano e uma sequência de panes em veículos geram congestionamento na Terceira Ponte, na noite desta quarta-feira (1º). O trânsito está lento para quem segue de Vila Velha para Vitória, de acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via. 
Só nesta tarde, quatro veículos sofreram pane na ponte e ficaram parados até serem removidos, o que provocou as filas de veículos. Por volta das 19h30, um quinto veículo também apresentou problema. O trânsito, que já estava intenso, por causa da volta do feriado, piorou.

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Carro com pane parado na Terceira Ponte Crédito: Divulgação/Rodosol
A Rodosol informa que é grande o fluxo de carros na estrada que retornam de Guarapari para a Grande Vitória. Motoristas chegaram a relatar congestionamento de até quatro quilômetros.  O trânsito no sentido Vila Velha segue sem trânsito.

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