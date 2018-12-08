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Aeroporto de Vitória

Flash Mob chama atenção das pessoas no aeroporto de Vitória

O movimento celebrou a eleição do Aeroporto como o melhor do Brasil

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 20:24
Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um flash mob realizado no saguão do aeroporto de Vitória nessa sexta-feira (07) atraiu os olhares de quem passava pelo local. A ação foi uma parceria entre a Infraero e a empresa Líder Brasil, responsável pela limpeza e conservação do terminal.
Segundo a Infraero, a performance "celebrou a eleição do Aeroporto como o melhor do Brasil na categoria até 5 milhões de passageiros movimentados, segundo pesquisa de satisfação do passageiro da Secretaria de Aviação Civil, que ainda apontou o aeroporto como o melhor do Brasil entre todos os terminais nos quesitos de limpeza de banheiros, saguão e demais instalações".
 
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