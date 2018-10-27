Fisioterapeuta com doença rara recebe alta médica no ES

Ao, o esposo Marcos Alves, de 41 anos, disse que a fisioterapeuta ainda está se recuperando e precisa realizarem casa. "A púrpura está controlada, porém, pelo período que ela ficou no, ela está fraca, a musculatura está ruim. Como ela ficou sedada por um bom tempo, a memória dela está retornando aos poucos. Agora tem que continuar o tratamento em casa, com vacinas, porque o sistema imunológico está zerado. Ela vai ter que passar por um período de restrições, não pode sair de casa, não pode receber visitas", contou.