Fisioterapeuta com doença rara recebe alta médica no ES

A fisioterapeuta capixaba Helenize Fonseca Rocha, de 40 anos, que descobriu uma doença rara e precisava de oitenta bolsas de sangue para dar início ao tratamento médico, teve alta médica na tarde da última sexta-feira (26).
Ao Gazeta Online, o esposo Marcos Alves, de 41 anos, disse que a fisioterapeuta ainda está se recuperando e precisa realizar tratamento em casa. "A púrpura está controlada, porém, pelo período que ela ficou no hospital, ela está fraca, a musculatura está ruim. Como ela ficou sedada por um bom tempo, a memória dela está retornando aos poucos. Agora tem que continuar o tratamento em casa, com vacinas, porque o sistema imunológico está zerado. Ela vai ter que passar por um período de restrições, não pode sair de casa, não pode receber visitas", contou.
Inicialmente, ela precisava de oitenta bolsas de sangue para dar início ao tratamento mas, segundo Marcos, a esposa não estava reagindo ao procedimento e foi necessário que houvesse mais doações. "De oitenta, ela começou a não responder o tratamento. Foram solicitadas mais 60 bolsas e ela também não respondia. Com 18 sessões ela começou a responder".
Ao total, foram necessários 22 sessões, no total de 217 doadores. Para o esposo, agora é só comemorar e agradecer pela melhora da mulher. "Agora estamos em casa, juntinhos, com a mãe dela e o nosso filho. Agora estamos muito felizes e só comemorando. Pra quem viu o que a gente passou, é uma felicidade enorme. Muitos amigos e familiares deram apoio pra gente. O apoio é incondicional", finalizou.