Fiscalização de vans clandestinas vai contar com novo guincho

Flagra da fiscalização do momento em que uma passageira paga van clandestina Crédito: David Kuster | PMVV | Divulgação

Um guincho vai ser comprado pela Prefeitura de Vila Velha para começar a retirar das ruas os carros que fazem transporte clandestino. A informação é do secretário de Trânsito da cidade, Oberacy Emmerich. Já estamos concluindo a licitação e em breve vamos recolher das ruas estes veículos, explicou.

Ele relata que este é um dos problemas que o município vem enfrentando para por fim ao transporte clandestino. Os veículos são multados, mas não existe guincho para fazer o recolhimento, e espaço nos pátios do Detran.

O que falta, segundo Emmerich, é apoio do órgão estadual, que também enfrenta dificuldades. Temos que fazer a apreensão e a detenção destes veículos e, no momento, estamos sem o apoio do Detran, o que espero que seja momentâneo. Mas em breve teremos nosso guincho e espero que nos deem apoio com os pátios, pontuou.

O município, segundo ele, dobrou a fiscalização. Duas equipes atuam diariamente, com o apoio da Guarda Municipal, em pontos estratégicos da cidade, em operações itinerantes e de surpresa. As vans são paradas e, quando identificado a presença de passageiros, eles são orientados a descerem e fazer o transbordo para um ônibus. Explicamos às pessoas que não devem pegar este tipo de transporte, porque além de irregular, é perigoso. Estas vans não são controladas, não tem o aval da Prefeitura, relata o secretário.

FALHAS





Emmerich destaca que o crescimento dos clandestinos nas ruas de vila Velha decorre das atuais falhas do transporte público oferecido pela cidade. Os usuários reclamam da demora nos pontos de ônibus, da qualidade dos veículos e de linhas que não são oferecidas, o que deixam bairros sem atendimento. As vans vieram em cima das falhas do transporte coletivo de vila Velha, que tem problemas, não se capilarizou, e elas estão ocupando o espaço, pondera Emmerich.

Ele destaca ainda que dezenas de multas tem sido aplicadas pelo município, tanto administrativas quanto as de trânsito para os motoristas e veículos. Mas são carros vindos de outros estados, onde já estavam irregulares, não licenciados. E não pagam as multas. A única solução é guinchar, e é o que faremos em breve. Só assim vão sair das ruas.

O QUE FAZEMOS É TRANSPORTE ALTERNATIVO

Para o motorista de van Luiz Eustáquio, abordado na blitz, o serviço por eles prestado não é clandestino. O que fazemos é transporte alternativo, oferecendo uma opção a mais para a população. Só existem essas vans porque o transporte público é ineficiente. Atendemos o apelo da população.

Eustáquio avalia que a situação poderia mudar se a prefeitura aceitasse conversar. Somos perseguidos, mas não é por falta de querermos nos organizar e legalizar. A prefeitura não aceita conversar sobre o assunto, conta.

Se a situação fosse diferente, diz, os motoristas poderiam comprar novos veículos. Como comprar veículos novos sendo multado de três a quatro vezes ao dia? É fazer investimento sem retorno, assinala.

Ele relata que um veículo transporta, em média, de 100 a 140 passageiros por dia. No fim do mês, o condutor recebe em torno de R$ 4 mil líquidos. Há ainda o pagamento ao cobrador e o valor que fica para o proprietário do carro. Há ainda os custos com combustível e manutenção do carro. Um carro não chega a tirar R$ 10 mil por mês, relata.

Eustáquio nega conflitos com os motoristas de ônibus. O que ocorre é típico de trânsito, acontece com todos, assinala.

PASSAGEIRA





Usuária do transporte clandestino, Mircilene Ribeiro defende: Sou contra a fiscalização. Eles nos atendem bem, melhor do que os ônibus. E não tenho problemas com segurança.

MOTORISTA É FLAGRADO DUAS VEZES NO MESMO DIA

Flagrado em duas fiscalizações de transporte da Prefeitura de Vila Velha, no mesmo dia, Jurandir Alves Martins desabafa: A prefeitura e os empresários não olham o lado da população.

Ele relata que faz este tipo de transporte há quatro anos e que é o emprego que sustenta sua família, uma vez que é carreteiro desempregado. Acrescenta que tem sido multado com frequência. São R$ 4 a 5 mil por mês. Um absurdo, diz.

Segundo Jurandir, a população sofre nos pontos de ônibus aguardando pelo transporte público, sujeitas ainda a assaltos frequentes. Esperam por mais de 40 minutos em um ponto. Neste intervalo, são saqueadas, o que não acontece com as vans. Oferecemos um transporte seguro, relata.