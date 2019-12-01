Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Fiscalização apreende 1500 metros de redes de pesca ilegal em Vitória
Operação ambiental

Fiscalização apreende 1500 metros de redes de pesca ilegal em Vitória

Foram apreendidas quatro redes de pesca ilegal. Multa pode variar de R$ 700 a R$ 100 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2019 às 16:51

Publicado em 01 de Dezembro de 2019 às 16:51

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a apreensão em operação de rotina Crédito: Divulgação/PMV
Quatro redes de pesca ilegal foram apreendidas durante na Baía de Vitória durante fiscalização da  Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ao todo, foram apreendidos 1500 metros de redes ilegais na área de proteção ambiental (APA) Baía das Tartarugas e na Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão durante a patrulha de rotina da equipe ambiental.
As apreensões foram realizadas neste sábado (30). Segundo a gerente de fiscalização, Priscila Lígia, duas redes, uma com 500 metros e outra com 400 metros, foram recolhidas na Baía do Espírito Santo, e as outras duas, que somam 600 metros, no canal principal da Baía de Vitória nas proximidades da Ilha das Caieiras.

Veja Também

De bicicleta e carro antigo, Casagrande inaugura nova Leitão da Silva

Cano rompe e atrapalha comércio na Expedito Garcia em Campo Grande

Durante a retirada das redes do mar, os fiscais encontraram várias espécies de peixes de diversos tamanhos, muitos ainda pequenos. Como estavam vivos, foram imediatamente devolvidos ao ambiente aquático. Os infratores da lei não foram localizados .

LEGISLAÇÃO

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a apreensão em operação de rotina Crédito: Divulgação/PMV
De acordo com a Lei 9077/2017, quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede na Baía de Vitória, Baía do Espírito Santo e nos canais de Vitória e Camburi terá todo material apreendido, pagará multas que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil e ainda responderá a processo por crime ambiental, podendo ser inclusive preso .
No artigo 1°, a lei deixa clara a proibição de pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de espera, de cerco, ou de arrasto.
"Não vamos ser passivos com quem for flagrado. Cumpriremos a lei com rigor. Nosso combate à pesca predatória é todo dia, toda hora, de dia e à noite. Nossos fiscais estão diariamente no mar e no mangue fiscalizando. Quem tiver conhecimento de pesca com redes em Vitória pode denunciar imediatamente", destacou o secretário de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain.

Veja Também

Carro invade contramão, bate em outro e vai parar no calçadão de Camburi

Casa desaba em Ponta da Fruta, em Vila Velha, e morador perde tudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados