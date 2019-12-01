Fiscalização apreende 1500 metros de redes de pesca ilegal em Vitória

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a apreensão em operação de rotina Crédito: Divulgação/PMV

Quatro redes de pesca ilegal foram apreendidas durante na Baía de Vitória durante fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ao todo, foram apreendidos 1500 metros de redes ilegais na área de proteção ambiental (APA) Baía das Tartarugas e na Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão durante a patrulha de rotina da equipe ambiental.

As apreensões foram realizadas neste sábado (30). Segundo a gerente de fiscalização, Priscila Lígia, duas redes, uma com 500 metros e outra com 400 metros, foram recolhidas na Baía do Espírito Santo, e as outras duas, que somam 600 metros, no canal principal da Baía de Vitória nas proximidades da Ilha das Caieiras.

Durante a retirada das redes do mar, os fiscais encontraram várias espécies de peixes de diversos tamanhos, muitos ainda pequenos. Como estavam vivos, foram imediatamente devolvidos ao ambiente aquático. Os infratores da lei não foram localizados .

LEGISLAÇÃO

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente realizaram a apreensão em operação de rotina Crédito: Divulgação/PMV

De acordo com a Lei 9077/2017, quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede na Baía de Vitória, Baía do Espírito Santo e nos canais de Vitória e Camburi terá todo material apreendido, pagará multas que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil e ainda responderá a processo por crime ambiental, podendo ser inclusive preso .

No artigo 1°, a lei deixa clara a proibição de pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de espera, de cerco, ou de arrasto.