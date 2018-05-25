Findes entra na Justiça pedindo liberação de caminhões em rodovias

Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) acionou a Justiça nesta quinta-feira (24) com uma ação para para impedir o bloqueio de caminhões nas rodovias federais. A instituição dá ênfase aos transportes de materiais perecíveis, como carnes e leite, além de produtos essenciais como remédios, para que hospitais não sejam afetados.

O presidente da Findes, Léo de Castro, pontua que a paralisação atrapalha o Espírito Santo de todos os lados: quanto à receita tributária, levando em consideração que o prejuízo da indústria capixaba já chega a R$ 200 milhões em quatro dias de greve, como também em relação aos problemas que estão sendo enfrentados pela população.

Somente na indústria de alimentos, que trabalha com matérias-primas perecíveis, mais de oito mil trabalhadores estão com atividades suspensas. Há risco de desabastecimento dos estoques de supermercados, escolas e hospitais. O movimento coloca os capixabas em risco e afeta a economia, atingindo a geração de empregos, argumenta.

Em liminar protocolada na 5ª Vara Cível Federal, encaminhada nesta quinta, a Findes destacou que "o direito legítimo de manifestação não pode ser exercido de forma abusiva, ao ponto de prejudicar outros direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como direito de ir e vir."