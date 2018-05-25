Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Findes entra na Justiça pedindo liberação de caminhões em rodovias
Greve dos Caminhoneiros

Findes entra na Justiça pedindo liberação de caminhões em rodovias

Instituição estima que prejuízo para as indústrias capixabas já giram em torno de R$ 200 milhões

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 23:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 23:44
Greve dos caminhoneiros: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) acionou a Justiça nesta quinta-feira (24) com uma ação para para impedir o bloqueio de caminhões nas rodovias federais. A instituição dá ênfase aos transportes de materiais perecíveis, como carnes e leite, além de produtos essenciais como remédios, para que hospitais não sejam afetados.
O presidente da Findes, Léo de Castro, pontua que a paralisação atrapalha o Espírito Santo de todos os lados: quanto à receita tributária, levando em consideração que o prejuízo da indústria capixaba já chega a R$ 200 milhões em quatro dias de greve, como também em relação aos problemas que estão sendo enfrentados pela população.
Somente na indústria de alimentos, que trabalha com matérias-primas perecíveis, mais de oito mil trabalhadores estão com atividades suspensas. Há risco de desabastecimento dos estoques de supermercados, escolas e hospitais. O movimento coloca os capixabas em risco e afeta a economia, atingindo a geração de empregos, argumenta.
Em liminar protocolada na 5ª Vara Cível Federal, encaminhada nesta quinta, a Findes destacou que "o direito legítimo de manifestação não pode ser exercido de forma abusiva, ao ponto de prejudicar outros direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como direito de ir e vir."
Na quarta (23), a Findes já havia solicitado que as negociações com os caminhoneiros fossem apressadas para que o impasse fosse resolvido o mais breve possível e, dessa forma, os caminhões sejam liberados na estradas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados