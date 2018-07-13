Final de semana terá sol e ar seco em todo Espírito Santo

Neste final de semana o sol aparece e fará calor em todas as regiões do Estado Crédito: Reprodução/Web

Uma massa de ar polar sobre o Espírito Santo deixa tempo mais frio nesta sexta-feira (13), mas o final de semana, mesmo com o tempo mais ameno, deve ter sol. O Climatempo afirma que pode ainda haver chuva passageira no litoral do Estado, mas o céu abre e a temperatura deve se elevar gradativamente.

massa de ar polar que está sobre o ES ainda deixa o dia com a temperatura mais baixa e o céu entre nuvens. Não há possibilidade de chuva para nenhuma região. A temperatura pode variar entre 16°C e 27°C . Nesta sexta-feira (13), ae o céu entre nuvens. Não há possibilidade de chuva para nenhuma região. A temperatura pode variar entre 16°C e 27°C .

No sábado (14) apenas o litoral do Espírito Santo pode ter chuva passageira. As demais regiões contam com nebulosidade durante a manhã e, à tarde, o céu deverá ter poucas nuvens. A temperatura fica entre 17°C e 29°.

Domingo (15) o tempo não deve ser muito diferente, com a massa de ar polar perdendo força, o frio diminui. Há possibilidade de nevoeiro em Vitória, mas que logo se dissipa e o sol aparece. Não há previsão de chuva para o Estado. A temperatura deve variar entre 18ºC e 30°C.