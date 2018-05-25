Final de semana será marcado por chuvas em todo Espírito Santo

Chuva em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

Segundo o Climatempo, a chuva que deve começar nesta sexta-feira (25) deve se estender até domingo (27) e pancadas fortes e fracas podem acontecer nesses dias. A previsão do tempo para o final de semana no Espírito Santo é de chuva, principalmente no litoral.e pancadas fortes e fracas podem acontecer nesses dias.

Ainda nesta sexta-feira (25), o Estado tem chuva durante o dia, principalmente no litoral, que já começou o dia com instabilidade. Ao longo do dia a chuva poderá ficar mais intensa. A temperatura pode variar de 25°C a 20°C.

No sábado (26), há o deslocamento do fenômeno conhecido como 'cavado', que deve afetar o ES. Este fenômeno, como explica o Climatempo, causa muita instabilidade e probabilidade de chuvas fortes, que podem acontecer já pela manhã. A máxima esperada é de 25°C e a mínima é de 20°C.

No domingo (27), o tempo se acalma e sai da situação instável, com chance apenas de chuvas fracas na região Norte do Espírito Santo. Nas outras áreas o dia começa com nuvens e aos poucos o sol deve aparecer e permanecer por todo o dia. A máxima pode chegar a 27°C e a mínima 18°C.