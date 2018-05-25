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Previsão do Tempo

Final de semana será marcado por chuvas em todo Espírito Santo

No sábado há possibilidade de fortes pancadas de chuva devido a um fenômeno chamado 'cavado' que se aproxima do ES e favorece o tempo instável

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 15:16
Chuva em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
A previsão do tempo para o final de semana no Espírito Santo é de chuva, principalmente no litoral. Segundo o Climatempo, a chuva que deve começar nesta sexta-feira (25) deve se estender até domingo (27) e pancadas fortes e fracas podem acontecer nesses dias. 
Ainda nesta sexta-feira (25), o Estado tem chuva durante o dia, principalmente no litoral, que já começou o dia com instabilidade. Ao longo do dia a chuva poderá ficar mais intensa. A temperatura pode variar de 25°C a 20°C.
No sábado (26), há o deslocamento do fenômeno conhecido como 'cavado', que deve afetar o ES. Este fenômeno, como explica o Climatempo, causa muita instabilidade e probabilidade de chuvas fortes, que podem acontecer já pela manhã. A máxima esperada é de 25°C e a mínima é de 20°C.
No domingo (27), o tempo se acalma e sai da situação instável, com chance apenas de chuvas fracas na região Norte do Espírito Santo. Nas outras áreas o dia começa com nuvens e aos poucos o sol deve aparecer e permanecer por todo o dia. A máxima pode chegar a 27°C e a mínima 18°C.
A segunda-feira (28) será ensolarada e não há possibilidade de chuva. A temperatura pode variar da máxima de 27°C à mínima de 17°C.

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