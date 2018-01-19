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Final de semana será de sol e calor no ES

A temperatura máxima esperada para o final de semana é de 35°C e a mínima pode ser de 23ºC. Não há possibilidade de chuva para a Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 14:03

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 14:03

Final de semana será de sol e calor no ES Crédito: Marcelo Prest
O final de semana promete ser de muito sol e calor para todo o Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, não há possibilidade de chuva na Grande Vitória devido à influência de um sistema de alta pressão na formação de nuvens carregadas. 
No sábado (20), o tempo permanece seco e apenas na região Sul do ES pode haver pancadas de chuva sem intensidade. A máxima esperada é de 35°C e a mínima é de 23°C.
Domingo o céu permanece sem nuvens e o tempo deverá ser seco e quente em grande parte do Estado. Nas regiões Centro Oeste e Sul há possibilidades de chuvas fracas à tarde e à noite. A temperatura máxima pode chegar à 33°C e a mínima 23°C.

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