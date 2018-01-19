Final de semana será de sol e calor no ES

O final de semana promete ser de muito sol e calor para todo o Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, não há possibilidade de chuva na Grande Vitória devido à influência de um sistema de alta pressão na formação de nuvens carregadas.
No sábado (20), o tempo permanece seco e apenas na região Sul do ES pode haver pancadas de chuva sem intensidade. A máxima esperada é de 35°C e a mínima é de 23°C.
Domingo o céu permanece sem nuvens e o tempo deverá ser seco e quente em grande parte do Estado. Nas regiões Centro Oeste e Sul há possibilidades de chuvas fracas à tarde e à noite. A temperatura máxima pode chegar à 33°C e a mínima 23°C.