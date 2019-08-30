Final de semana sem previsão de chuva no Espírito Santo

O final de semana será de sol e temperaturas mais elevadas em todo o Estado, de acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

A previsão é de que este sábado receba uma massa de ar seco fazendo com que o sol predomine em todo o Estado. Os ventos soprarão com um pouco mais de força na faixa litorânea, com mais intensidade em regiões entre o Litoral Sul e Metropolitana.

Data: 15/12/2018 - ES - Vila Velha - Banhistas dia de sol e calor na Praia da Costa Crédito: Marcelo Prest

Em toda a Grande Vitória, a previsão é de céu com poucas nuvens e sem chuva, com temperatura mínima de 15°C e máxima de 31°C. A Capital pode marcar 16°C mínima e máxima 30°C.

A região Sul pode registrar mínima de 16°C e máxima de 31°C, já nas áreas mais altas, a previsão é que a mínima seja de 15°C com máxima de 29°C.

A região Serrana é de sol com algumas nuvens, mas sem precipitação. Mínima de 15°C e máxima de 29°C, com marcação de 14°C e máxima de 27°C, nas áreas altas.

Já a região Norte, de acordo com o Incaper, pode pontuar poucas nuvens, mas sem chuva, registrando mínima de 17°C com máxima de 29°C.

Noroeste pode destacar mínima de 14°C e máxima de 30°C nas áreas menos elevadas. Mantenópolis e Alto Rio Novo, podem ter mínima de 13°C e máxima de 29°C.

Segundo o Incaper, a região Nordeste pode marcar 16°C mínima e 29°C máxima.