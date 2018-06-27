Final de semana pode ter chuva no Espírito Santo

Crédito: Vitor Jubini

chuva fraca em todo o Espírito Santo, segundo o Climatempo. Apesar da chegada de uma massa de ar seco que está afastando a chuva do Estado durante esta semana, podem ocorrer mudanças no clima a partir desta sexta-feira (29). O final de semana para os capixabas será defraca em todo o, segundo o. Apesar da chegada de uma massa de ar seco que está afastando a chuva do Estado durante esta semana, podem ocorrer mudanças no clima a partir desta sexta-feira (29).

De acordo com o instituto, o sol ainda pode ficar forte até quinta-feira (28). Na sexta  com a entrada de ventos marítimos sobre o litoral  o tempo começa a mudar. Apesar da aparição do sol no final de semana, há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento em todo o Estado. O aumento de instabilidade vai ser percebido até domingo (1).

A mudança no clima é devido a um deslocamento de um sistema de alta pressão pelo mar, que vai contribuir para que os ventos assoprem mais fortes, trazendo umidade para o Estado, que pode favorecer para as pancadas de chuva.

FRIO NA MADRUGADA

O inverno chegou na última quinta-feira (21) e, em algumas cidades do Espírito Santo, as temperaturas despencaram. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (27), foram registradas mínimas de 13º C em Venda Nova do Imigrante, 14,6º C em Afonso Cláudio e 15,1º C em Santa Teresa.



