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Previsão do Tempo

Final de semana do Dia das Mães será ensolarado

No domingo (13), mesmo com a aproximação de uma frente fria, não há previsão de chuva para a Grande Vitória

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 14:10
Neste final de semana o sol aparece Crédito: Reprodução/Web
Após alguns dias com a temperatura mais amena, o sol deve esquentar o final de semana do Dia das Mães em todo o ES. Segundo o Climatempo, já nesta sexta-feira (11), mesmo com a temperatura amena pela manhã, o tempo fica mais seco e há previsões de pancadas de chuva apenas para a região Norte.
Neste sábado (12) o dia permanece ensolarado e quente por todo Estado. Há apenas possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde na região Sul, no municípios próximos à divisa com o Rio de Janeiro. A temperatura pode variar de 33°C à mínima de 19°C.
Já no domigo de Dia das Mães (13), apesar do sol prevalecer durante parte do dia, uma frente fria se aproxima pelo mar e aumenta a nebulosidade. Não há previsão de chuva para a Grande Vitória. A temperatura máxima esperada é de 30°C e a mínima é de 21°C.
 

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