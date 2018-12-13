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Previsão do Tempo

Final de semana deve ser de sol e calor no Espírito Santo

Vai dar praia. Previsão do Climatempo é de sol e calor para todo o final de semana e início da próxima semana

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 14:50
O último final de semana da Primavera deverá ser de sol e calor no Espírito Santo, informa o Climatempo. O ar deve ficar mais seco sobre durante os próximos dias e as áreas de instabilidade mais pesadas estarão mais longe do Estado.
Nesta sexta-feira (14) o sol aparece e o tempo ficará firme, com calor durante o dia. Algumas nuvens podem crescer, mas não há expectativa de chuva. A temperatura máxima pode atingir os 34°C.
> 27 municípios capixabas em alerta de dengue, zika e chikungunya
No sábado (15), o sol e o calor também devem marcar o final de semana na Grande Vitória. A temperatura deve subir mais, mas não deve ter recorde de calor. No centro-norte do ES, por conta do calor intenso, as nuvens crescem e podem provocar pancadas rápidas de chuva.
Na segunda (17) e terça-feira (18), o ar permanece seco no Estado e o sol predomina no início da semana.
 

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