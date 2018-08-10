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Previsão do Tempo

Final de semana deve ser de céu nublado em todo Espírito Santo

O Climatempo afirma que uma frente fria chega ao ES nesta sexta (10) e pode chover em Vitória a qualquer momento do dia, durante todo o final de semana

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 15:01
Tempo nublado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A previsão do tempo para o final e semana no Espírito Santo, segundo o Climatempo, conta com a chegada de uma frente fria nesta sexta-feira (10), principalmente no litoral capixaba. Pode chover em Vitória e o tempo também deve ficar nublado até domingo (12).
Ainda nesta sexta (10), uma frente fria chega ao litoral e aumenta a nebulosidade em todo o ES. Ao longo do dia, o sol aparece e a temperatura fica agradável, mas há possibilidade de chuva isolada no Centro-sul do Estado,e também na Grande Vitória, à noite. A temperatura pode variar entre 21°C e 31°C .
Já no sábado (11), a frente fria se afasta um pouco da costa do Estado, mas ainda deixa muita umidade. Por isso, o dia deverá ter muita nebulosidade, mas o sol também aparece. Pode chover a qualquer momento em todas as regiões. A temperatura máxima pode chegar a 27°C e, a mínima, a 21°C.
O domingo de Dia dos Pais (12) será marcado por nebulosidade, que ainda atua sobre a maior parte do Espírito Santo. Na Capital, a chuva ocorre a qualquer hora do dia e no Sul capixaba não há expectativa de chuva. A máxima esperada é de 24°C e a mínima pode chegar a 18°C. 
 

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