Final de semana começa mais cedo no Triângulo com vitória do Brasil

Torcedores comemoram vitória do Brasil em bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, nesta sexta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira

O final de semana começou mais cedo para torcedores da seleção brasileira que curtiram a vitória do Brasil sobre a Costa Rica por 2 a 0 nesta sexta-feira (22). No Triângulo das Bermudas, em Vitória, centenas de pessoas foram acompanhar a partida em bares, botequins e restaurantes que abriram mais cedo, com direito a música ao vivo.

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Às 7 horas, as ruas já estavam fechadas pela Guarda Municipal para receber os torcedores. O empresário Alexandre Ghallegher, de 33 anos, mora nos Estados Unidos e está de férias no Estado. Ele comprou R$ 200 só de adereços para comemorar na Copa do Mundo e torcer para o Brasil. A expectativa antes do jogo estava alta. Pelo menos uns três a zero. Tem que chegar ganhando. Costa Rica, pelo amor de Deus. Adoro vir aqui em Copa do Mundo. Estados Unidos é meio fraco. Copa tem que ser no Brasil, declarou.

Taís não largava a filha, Maria Paula, de um ano de idade Crédito: Fernando Madeira

Não chegou a ser três a zero e o Brasil não enfrentou o adversário de forma tão fácil. E em Vitória todo mundo já estava com medo de mais um empate - o primeiro jogo, contra a Suíça, ficou em 1 a 1. Todos comemoraram o gol impedido de Gabriel Jesus, aos 25 minutos do primeiro tempo, mas lamentaram depois, assim também como no pênalti anulado em cima de Neymar e várias chances perdidas.

Aos 45 minutos do Segundo Tempo era possível ver a tensão nos rostos dos torcedores, mas a surpresa de dois gols aos 46 e aos 53 minutos animou todo mundo, como o coordenador eletrônico William Soares, de 48 anos. Foi angustiante ficar 90 minutos aguardando para ganhar nos acréscimos. O coração ficou na boca, mas valeu pena, declarou. Veja as fotos abaixo:

A enfermeira Laís Pires, de 30 anos, estava com a filha Maria Paula, de um ano. Para ela, a seleção tem que pensar um pouco para os próximos jogos para seguir bem na copa. Ainda temos que pensar e respirar. Eu quero Firmino como titular. Mas dá pra tentar. A gente fica na tensão, mas no final a gente sempre resolve, ponderou.