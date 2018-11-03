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Final de semana com praias próprias para banho na Grande Vitória

A previsão é de sol e calor na Região Metropolitana durante todo o final de semana

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 15:25
Final de semana com praias próprias para banho na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
O final de semana de sol é um convite para um banho refrescante de mar. E a expectativa é de tempo firme e praias cheias. A boa notícia é que 20 pontos da orla de Vitória estão liberados para um agradável banho de mar, conforme a nova classificação de balneabilidade, divulgada nesta quinta-feira (01) pela Secretaria de Meio Ambiente.
Toda a orla da praia de Camburi (à exceção do Canal de Camburi, 50 metros após o primeiro píer) e toda a extensão da praia de Santa Helena e Curva da Jurema estão liberadas e próprias para o banho. Outras boas opções são a Ilha do Frade (todos os pontos) e a Ilha do Boi (praias Grande e Direita).
Indicação
A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas a natação, mergulho e lazer. É realizada semanalmente, por meio da coleta de amostras de água em 26 pontos da capital e análise laboratorial para a avaliação do indicador de coliformes termotolerantes.
VILA VELHA
Em Vila Velha, dos 14 pontos analisados pela prefeitura apenas três estão impróprios: Praia da Barrinha - Próximo à foz do Rio Jucu, Praia do Ribeiro e Prainha. Praia de Itapuã, e Praia da Costa estão próprias para banho.
 
 

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