Final de semana com possibilidade de chuva na Grande Vitória

Previsão de chuva em Vitória este final de semana Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

A Grande Vitória e todo o Litoral Sul do Espírito Santo estão com o tempo nublado e instável nesta sexta-feira (15). O dia também amanheceu com muitas nuvens e chances de chuva fraca e passageira por todo o Estado. Há também a possibilidade de algumas aberturas de sol durante o dia.

Segundo o Climatempo, entre esta sexta e a madrugada de sábado (16), a Capital terá uma maior concentração de chuva. Aos poucos ela vai diminuindo e dando espaço para o sol aparecer, mas ainda há possibilidade de chuva passageira. A máxima prevista, para esta sexta-feira, é de 25° e, a mínima, de 20°. Chove pela noite.

No sábado (16), o Centro-Norte do Estado terá uma melhora. O dia começa com sol e tempo aberto em todas as regiões ao longo do dia. Não há expectativas para chuva, mas a temperatura começa a subir. Em Vitória, a máxima esperada é de 26° e, a mínima de 20°, com 60% de chances de chuva.

No domingo (17), uma área de baixa pressão se forma no mar entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Assim, o Sul capixaba fica mais instável, com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Vitória, a máxima esperada é de 28° e, a mínima, de 20°. A possibilidade de chuva é de 80%. Na região Norte, o tempo segue seco e aberto.