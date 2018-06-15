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Previsão do Tempo

Final de semana com possibilidade de chuva na Grande Vitória

O dia também amanheceu com muitas nuvens e chances de chuva fraca e passageira por todo o Estado

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 15:56
Previsão de chuva em Vitória este final de semana Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
A Grande Vitória e todo o Litoral Sul do Espírito Santo estão com o tempo nublado e instável nesta sexta-feira (15). O dia também amanheceu com muitas nuvens e chances de chuva fraca e passageira por todo o Estado. Há também a possibilidade de algumas aberturas de sol durante o dia.
Segundo o Climatempo, entre esta sexta e a madrugada de sábado (16), a Capital terá uma maior concentração de chuva. Aos poucos ela vai diminuindo e dando espaço para o sol aparecer, mas ainda há possibilidade de chuva passageira. A máxima prevista, para esta sexta-feira, é de 25° e, a mínima, de 20°. Chove pela noite.
No sábado (16), o Centro-Norte do Estado terá uma melhora. O dia começa com sol e tempo aberto em todas as regiões ao longo do dia. Não há expectativas para chuva, mas a temperatura começa a subir. Em Vitória, a máxima esperada é de 26° e, a mínima de 20°, com 60% de chances de chuva.
No domingo (17), uma área de baixa pressão se forma no mar entre o Espírito Santo e Rio de Janeiro. Assim, o Sul capixaba fica mais instável, com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. Em Vitória, a máxima esperada é de 28° e, a mínima, de 20°. A possibilidade de chuva é de 80%. Na região Norte, o tempo segue seco e aberto.
 

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