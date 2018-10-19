Fim de semana terá pancadas de chuva no Espírito Santo

A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo nos últimos dias fez com que os ventos marítimos ganhassem força. O Climatempo afirma que, por conta disso, neste fim de semana o tempo será mais úmido em algumas regiões do Estado.
No sábado (20) na Grande Vitória podem ocorrer várias pancadas de chuva ao longo do dia, mas sem risco de temporal. Por causa do céu nublado e do vento frio que chega a Vitória a temperatura cai e deve ser mais baixa que o normal para o mês de outubro. Pelo interior do ES também há condições de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 27°C, mínima de 22°C.
Durante o domingo (21), o vento frio e úmido que vem do mar predomina sobre o ES e mantém todo o estado com bastante nebulosidade. O dia será nublado com garoa e temperatura amena. A sensação será de frio na região serrana. A temperatura máxima esperada é de 26°C e a mínima pode chegar a 20°C.
INÍCIO DA SEMANA
Para a próxima semana, a umidade diminui já na segunda-feira (22) e o vento quente ganha força. A nebulosidade diminui, o sol aparece e não há expectativa de chuva. Terça-feira (23) o calor volta e o dia deve ser ensolarado. A temperatura máxima deve ser de 31°C e mínima de 19°C.