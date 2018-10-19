Fim de semana terá pancadas de chuva no Espírito Santo

No sábado (20) napodem ocorrer várias pancadas de chuva ao longo do dia, mas sem risco de temporal. Por causa do céu nublado e do vento frio que chega a Vitória a temperatura cai e deve ser mais baixa que o normal para o mês de outubro. Pelo interior do ES também há condições de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 27°C, mínima de 22°C.