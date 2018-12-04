Fim de semana deve ser de chuva no Espírito Santo

O Climatempo aponta, ainda, que a partir de quinta-feira (6), as condições de chuva devem aumentar por conta de uma passagem de nova frente fria. O dia deve ser quente e com sol, mas as nuvens carregadas devem voltar a se formar e as pancadas de chuva podem ocorrer à tarde a noite, junto de raios. Para a quinta, há risco de chuva forte em toda a