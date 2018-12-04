Fim de semana deve ser de chuva no Espírito Santo

O mês de de dezembro começou com muita chuva para os capixabas; muitas áreas de instabilidade pairavam sobre a Região Sudeste do Brasil, mas, segundo o Instituto Climatempo, isso deve mudar pelo menos nesta quarta-feira (5).
A semana foi de chuva com volumes que superaram os 30 milímetros em algumas localidades do Estado. A previsão é de que, durante esta quarta (5), essas áreas de instabilidade enfraqueçam, permitindo que o sol apareça sempre junto de nuvens, porém, sem previsão de chuva. A temperatura deve subir.
O Climatempo aponta, ainda, que a partir de quinta-feira (6), as condições de chuva devem aumentar por conta de uma passagem de nova frente fria. O dia deve ser quente e com sol, mas as nuvens carregadas devem voltar a se formar e as pancadas de chuva podem ocorrer à tarde a noite, junto de raios. Para a quinta, há risco de chuva forte em toda a Grande Vitória.
TENDÊNCIA
Já na sexta-feira (7) e no fim de semana, a infiltração de ar marítimo aumenta muito sobre o Espírito Santo, e as áreas de instabilidade devem ganhar força.
Todo o Estado deve ficar com o tempo muito instável; o Climatempo alerta que a previsão é de pancadas de chuva fortes e volumosas, principalmente no sábado (8).