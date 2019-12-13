Fim de semana de sol, mas com praias impróprias para banho em Vitória

Dos 10 pontos de banho da Praia de Camburi, em Vitória, apenas dois estão próprios para banho Crédito: Fernando Madeira

"É questão de tempo"

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, os pontos indicados como impróprios para banho foram assim classificados em virtude das fortes chuvas. É normal aparecer pontos impróprios, justamente em função do volume de chuva nos últimos dias. As águas batem na pista, lavam o asfalto e caem na rede de drenagem. Isso é questão de tempo, é só deixar as águas decantarem. Essa é a uma semana de sol, então possivelmente semana que vem o quadro já será diferente, explicou.

Já os pontos interditados permanecem os mesmos de sempre. Enquanto não se resolver o problema de esgotamento na Grande Vitória, haverá interdições. São locais com margens cheias de esgoto e isso se existe há mais de 10 anos. Mas hoje, de toda forma, temos 76% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto em Vitória, o que representa um avanço, entre 2013 e 2016, de 16%, sendo que até ganhamos prêmio nacional, crescemos muito nesse aspecto.

A autoridade ainda afirmou que, ao longo de todo o ano de 2019, 85% das águas estiveram próprias para banho. Nesse período de não balneabilidade a orientação é de que não entrem no mar, para evitar contato com contaminação. Mas toda semana a gente trabalha para que as águas estejam cada vez mais limpas, finalizou.

PRÓPRIOS PARA BANHO

Dos pontos classificados como próprios para banho, dois deles estão na Praia de Camburi, um na altura do bairro Jardim da Penha e o outro do Aeroporto. Os outros pontos que apresentam condições adequadas estão localizados na Praia do Canto, Enseada do Suá, Ilha do Frade e Ilha do Boi. Confira a lista abaixo com todos os 26 pontos e as classificações:

Jardim Camburi

Ponto 3 ( Avenida Dante Michelini, a 150 metros do 2º píer)

Jardim da Penha

Ponto 6 (Avenida Dante Michelini, esquina com a rua Comissário Otávio Queiroz)

Praia do Canto

Ponto 10 (80 metros após o Iate Clube)

Ponto 11 (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade)

Enseada do Suá

Ponto 13 (Praia de Santa Helena, 200 metros antes das barracas da Curva da Jurema)

Ilha do Frade

Ponto 16 (Praia das Castanheiras)

Ilha do Boi

Ponto 19 (Praia Grande)

Dos 26 pontos de balneabilidade em Vitória, apenas 7 estão próprios para banho Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vitória

IMPRÓPRIOS PARA BANHO

Jardim Camburi

Ponto 1 (Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo)

Ponto 2 (Cruzamento da Avenida Dante Michelini na esquina com a rua Silvino Grecco)

Ponto 2A (Avenida Dante Michelini em frente à entrada da antiga feira dos municípios)

Mata da Praia

Ponto 4 (Cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Adalberto Simão Nader)

Ponto 5 (Cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Nicolau Von Shilgen)

Jardim da Penha

Ponto 7 (Cruzamento da Avenida Dante Michelini com a rua Eugênio ramos)

Ponto 8 (Avenida Dante Michelini, a 150 metros do 1º píer)

Enseada do Suá

Ponto 12 (Praia de Santa Helena, 100 metros após a ponte da Ilha do Frade)

Ponto 14 (Praia de Santa Helena, em frente às barracas da Curva da Jurema)

Ponto 20 (Praia do Suá, ao lado da Capitania dos Portos)

Ponto 21 (Praia do Meio, embaixo da 3ª ponte)

Praia do Canto

Ponto 12 A (Praça dos Desejos, em frente à Escola de Velas)

Ilha do Frade

Ponto 15 (Praia da Direita)

Ponto 17 (Rua Des. Alfredo Cabral, em frente ao número 1255)

Ilha do Boi

Ponto 18 (Praia do Nenel)

Praia Grande, na Ilha do Boi, é um dos pontos que apresenta condições adequadas para banho em Vitória Crédito: Fernando Madeira

PONTOS INTERDITADOS

Jardim da Penha

Ponto 09 (Canal de Camburi, 50 metros após o 1º píer)

Santo Antônio

Ponto 22 (Academia Popular)

Santa Luíza

Ponto 23 (Canal da Passagem, próximo a ponte da Passagem)

Jesus de Nazareth