Fim da greve dos ônibus não traz alívio para passageiros

Fim da greve dos rodoviários não alivia para passageiros que encaram longas filas e muita espera Crédito: Ricardo Medeiros

fim da greve dos rodoviários não trouxe alívio para quem precisou voltar para casa nesta quarta-feira(10). Em pontos lotados, os passageiros reclamaram muito da demora dos coletivos na Grande Vitória. Questionado pela reportagem do Gazeta Online, o presidente do sindicato, Edson Bastos, admitiu que não será possível colocar 100 % da frota ainda nesta quarta. não trouxe alívio para quem precisou voltar para casa nesta quarta-feira(10). Em pontos lotados, os passageiros reclamaram muito da demora dos coletivos na Grande Vitória. Questionado pela reportagem do Gazeta Online, o presidente do sindicato, Edson Bastos, admitiu que não será possível colocar 100 % da frota ainda nesta quarta.

Hoje podemos chegar a cerca de 80 a 90% da frota, não iremos colocar todos os ônibus para rodar por diversos fatores. Entre eles porque o dissídio terminou tarde e muitos funcionários não foram trabalhar. A diferença só vai ser sentida amanhã, declara.

afirmou que havia ordenado que todos os trabalhadores voltassem ao serviço, colocando 100 % da frota nas ruas. No entanto, no fim da tarde, a informação do presidente do sindicato é de que a frota completa só vai circular efetivamente a partir do início desta quinta-feira (11). Assim que o dissídio entre rodoviários e empresas de ônibus metropolitanos terminou, por volta das 16 horas desta quarta-feira (10), BastosNo entanto, no fim da tarde, a informação do presidente do sindicato é de que a frota completa só vai circular efetivamente a partir do início desta quinta-feira (11).

O CLIMA NAS RUAS

Apesar da reportagem ter presenciado um grande número de ônibus circulando nas ruas, no ponto de ônibus do shopping Vitória as pessoas reclamam da demora das linhas do Transcol e municipal. Longas filas se formam no local.

A auxiliar de serviços gerais Franciele dos Santos, de 30 anos, todos os dias utiliza o 528 (Expresso). Ela disse que o ônibus passa de 10 em 10 minutos em dias normais, mas já estava há 30 minutos na esperando por ele.

Parece que a greve começou, eu nunca vi o ponto tão cheio como o de hoje. Já se formaram quatro filas para dividir as viagens, mas apenas um passou até o momento

Quem também não viu diferença com a volta dos ônibus foi a aposentada Maria Terezinha Ribeiro, de 46 anos. Ela estava a cerca de uma hora esperando a linha 212, mas nenhum veículo havia passado.

Esse ônibus é demorado, mas não como está ocorrendo hoje. Acho que ir a pé seria mais rápido, perdi meu compromisso devido ao atraso da linha., comenta.

O movimento de greve chegou ao fim depois da decisão da Justiça que determinou que as empresas de ônibus reajustem o salário dos rodoviários em 3%. A determinação aconteceu em audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES).