Filho veio a Vitória para entregar o convite de casamento a Carlos Tourinho

O jornalista Carlos Alberto Moreira Tourinho Crédito: Instagram/@uvv

Felipe Tourinho, 30 anos, que estava com o pai na praia quando ele passou mal , é servidor público e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Veio ao Estado especialmente para entregar o convite de seu casamento para o pai.

Os dois não se viam desde o Natal. “Entreguei o convite ontem (sábado), ele ficou muito feliz. Estava com passagem marcada e tudo. Meu pai era uma pessoa muito querida, todo mundo gostava dele. Ele fazia de tudo por nós, pelos filhos”, contou Felipe.

REPERCUSSÃO

Amigos, autoridades e estudantes lamentaram a morte prematura.

O governador do Estado, Renato Casagrande, disse que Tourinho deixa “um legado de inovação no jornalismo e que “ficará marcado como um dos grandes nomes da nossa imprensa”.

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, definiu Tourinho como pessoa “afável, correta e competente”. “Seu rico legado, tanto para a TV Gazeta quanto para o jornalismo televisivo, fica registrado em suas obras e estudos acadêmicos. Uma perda lamentável que entristece a todos nós que convivemos com ele em sua longa trajetória na Rede Gazeta”, disse.

A MORTE

O jornalista e doutor em ciências da comunicação, Carlos Alberto Moreira Tourinho, de 57 anos, morreu no início da tarde deste domingo (31), na Praia da Costa, em Vila Velha. Tourinho estava com o filho, o servidor público Felipe Tourinho, 30, quando começou a passar mal. Ele chegou a ser socorrido na areia por salva-vidas, pelo Samu, mas não resistiu e acabou falecendo no local.

"Hoje de manhã ele me acordou e falou: 'vamos pra praia'. O mar estava com bastante onda, mas nada que afogasse. Estávamos na água e eu ouvi ele me chamando: 'Felipe, Felipe!. Olha aqui!'. Não imaginei que ele estivesse se afogando. Pensei até que era brincadeira. Fui até ele e vi que ele caiu com o rosto dentro da água. Fiquei desesperado, mas comecei a tirar ele da água e gritei por ajuda" relembrou o filho.