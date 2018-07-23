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Luto na educação

Filho de Pignaton vai à Suíça para definir velório e enterro

A família ainda se organiza para trazer o corpo do professor e empresário para o Espírito Santo

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 14:42
O velório e o sepultamento do professor José Antônio Pignaton ainda não tem data para acontecer. Pignaton morreu nesse domingo (22), na Suíça, onde curtia férias com a esposa. A família ainda se organiza para trazer o corpo do professor e empresário para o Espírito Santo.
O filho de Pignaton, Victor Afonso Biasutti Pignaton, embarcou na manhã desta segunda-feira (23) para a Suíça, onde vai encontrar com a mãe, Maria Helena, e a irmã Brunella, para resolver com a família todos os trâmites que envolvem a morte do pai.
José Antônio Pignaton, diretor-geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Arquivo / AG
"Victor Afonso embarcou agora, às 10 horas, em um voo para a Suíça, mas só chega lá amanhã. Ele pegou um voo com muitas paradas, que foi o que conseguimos. Ele, junto com a mãe e a irmã, que já estão lá, vão decidir o rumo das coisas. A gente só deve ter informação sobre translado, sepultamento e velório amanhã a tarde", afirmou Vitor Humberto Biasutti, cunhado de Pignaton.
LUTO OFICIAL
O governador Paulo Hartung e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, decretaram luto oficial de três dias por conta da morte do professor.
"José Antônio Pignaton foi um defensor da educação de qualidade. Um professor dedicado e responsável pela formação de gerações de capixabas. Fundou, junto com a sua esposa Maria Helena, o Colégio Leonardo da Vinci, que introduziu importantes inovações na educação do nosso Estado. Recebo a notícia de seu falecimento com tristeza. Decreto luto oficial de três dias em sua memória e manifesto meus sentimentos aos familiares e amigos", diz o comunicado enviado pelo governador à imprensa.
TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO 
Fundador de uma das escolas particulares mais importantes de Vitória, o Leonardo da Vinci, José Antônio Pignaton foi antes de tudo um ótimo professor. Até virar empresário, o "professor Pig", como era carinhosamente chamado, frequentou muitas salas de aula, ensinou química e deu aula em cursos pré-vestibulares.
"Ele começou a vida dando muita aula, professor mesmo, ia de uma escola para a outra. Sempre gostou muito de ensinar. Pessoa absolutamente doce, ajudava muita gente. Sempre ajudou todo mundo, um grande pai, muito carinhoso, grande avô dos quatro netos. Sempre foi de abraçar muito o Lucca, o Victor, a Carlotta e o Leopoldo, de dar a vida e viver para os netos, para a família. Tinha muitos amigos, era muito querido", conta Biazutti, sem esconder a emoção.
ESCOLA CONSTRUÍDA EM 6 MESES
Ao lado da esposa, Maria Helena, Pignaton fundou o Centro Educacional Leonardo da Vinci em 1990. A escola, que desde o começo se caracterizou pelo modelo inovador de educação, foi construída em apenas seis meses.
"Ele deu aula no curso Miguel Couto de Medicina, que depois ele virou sócio e transformou em Nacional. Deu aula em outros cursinhos e, depois, ao lado da Maria Helena, ergueu o Leonardo. Eles fizeram tudo em seis meses. Compraram o terreno, construíram, conseguiram autorização do MEC e contrataram os professores. Desde o início todas as famílias eram muito parceiras da escola", lembra o cunhado, sem deixar de mencionar as qualidades da escola.
Centro Educacional Leonardo da Vinci foi vendido em 2018 Crédito: Vitor Jubini | GZ
LEONARDO FOI VENDIDO EM 2018
O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi vendido neste ano para a maior empresa de educação privada do Brasil e uma das maiores do mundo, a Kroton. Com a venda da escola, Pignaton passou a ser um dos conselheiros da Kroton.
- O Centro Educacional Leonardo da Vinci foi fundado há 29 anos por Maria Helena Salviato Biasutti Pignaton e José Antônio Gorza Pignaton.
- A instituição, localizada em Santa Lúcia, Vitória, atua da educação infantil ao ensino médio.
- A escola tem 1.250 alunos, mesmo número de quando foi fundada na década de 1990.
- Cerca de 300 colaboradores, entre professores e funcionários, trabalham na instituição.
- A estrutura da escola conta com um teatro, um anfiteatro, dois auditórios, sete quadras esportivas, duas piscinas e uma praça de convivência com 3 mil metros quadrados, além de três refeitórios, bibliotecas e laboratórios.

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