Filho de empresária morta por vergalhão chora e pergunta pela mãe

O corpo da empresária Simone Venturini Tonani foi enterrado na manhã deste domingo (06), em Ponta da Fruta, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Amigos e familiares da empresária Simone Venturin Tonani, de 42 anos, foram até o cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, para prestar as últimas homenagens, em momento de emoção e indignação. Mas uma das figuras mais importantes e afetadas de toda essa história, o filho de 8 anos da vítima, tomou a decisão de não ir até o local, para ver a mãe ser enterrada.





As atitudes da criança  desde que presenciou a mãe sendo atingida por um vergalhão, jogado por um morador de rua, enquanto dirigia o carro dela na Avenida Champagnat, na Praia da Costa  surpreenderam os familiares

De acordo com a prima de Simone, a arquiteta Vanessa Venturin, de 32 anos, logo após o fato o menino foi levado para a casa de um tio, que é pediatra, e já iniciou todo um preparo psicológico antes de contar que a mãe dele não iria mais voltar.

Achamos melhor deixar ele lá, pois está com uma pessoa que sabe lidar com criança. Ele foi ao quarto dela ontem, onde deram a notícia da morte para ele. Ele presenciou o vergalhão atingindo a mãe dele. Disse que quando saiu do carro a mãe estava dormindo. Mas quando ele recebeu a notícia, disse que já sabia.

Ainda de acordo com Vanessa, após ser informado do que aconteceu, o filho de Simone voltou a brincar com o primo, mas já demonstrou sintomas de saudades da empresária.

Como qualquer criança, ele ainda não sabe processar. Ele chora, brinca, pergunta da mãe, depois brinca de novo e disse que não queria vir aqui no velório. Procuramos a ajuda de um psicólogo que disse que a gente deveria respeitar a opinião dele nessa hora. Então não forçamos. Não queremos também que ele passe por isso, relatou.

A prima de Simone lembrou ainda que ele foi muito calmo e ajudou os populares que tentavam socorrer a mãe no local do crime. Por enquanto, ele deve ficar na casa do tio, até que os avós, que moravam com ele e a empresária, possam se recuperar do trauma.

Na hora ele quem pediu socorro, desbloqueou o celular, falou para quem deveriam ligar. Disse que era para ligar primeiro para a vizinha dele, que era mais próxima, depois para os tios. Foi um anjo. A gente sabe que vem muita coisa pesada e que ele vai precisar de ajuda psicológica, ressaltou Vanessa.

O corpo foi enterrado exatamente às 11h deste domingo e cerca de 200 pessoas estiveram no local. A sensação entre todos era a mesma. Ainda não acreditavam no que havia acontecido com a empresária.

O criminoso, o morador de rua Felipe Rodrigues Gonçalves, foi preso logo após o crime e já teve a prisão preventiva decretada. Ele vai aguardar a conclusão do inquérito policial e o julgamento na cadeia.





ENTREVISTA

A prima de Simone, Vanessa Ventorim, diz que tinha visto a notícia no Gazeta Online, mas não fazia ideia de que poderia ser a prima Crédito: Ricardo Medeiros

Prima, amiga e colega de trabalho de Simone, a arquiteta Vanessa Venturin, de 32 anos, contou como foram as reações dos familiares da empresária no dia em que souberam da morte da vítima.

Como você recebeu a notícia?

Ela é minha cliente há mais de cinco anos. Temos 11 a 12 anos de convivência. Eu estava retornando do trabalho, dirigindo, meu marido não quis me dar a notícia no carro, porque eu poderia passar mal. Eu já havia visto no Gazeta Online, mas não fazia a menor ideia que poderia ser a minha prima. Quando cheguei em casa descobri que era ela e entrei em desespero.

O que vocês fizeram?

A gente foi direto para a casa dela, porque tinha que buscar o filho dela, que foi socorrido por uma vizinha. A gente tinha que levar ele para um lugar onde ficasse com a família, para podermos fazer todo o restante. Depois fui para o São Lucas, onde os pais dela estavam chegando. Foi o pior momento.

Como eles reagiram?

Eu vi a minha tia caindo, tendo que ser dopada, levamos ela no colo. O pai dela estava muito transtornado, achando que alguém tivesse feito de maldade. Tivemos que mostrar o vídeo pra ele acreditar. O pai dela chegou a falar em suicídio, em matar alguém, não podíamos deixar nada perto dele.

E o filho dela?

O filho dela está ficando na casa de um primo nosso que é pediatra. Achamos melhor deixar ele lá, pois está com uma pessoa que sabe lidar com criança. Ele foi ao quarto dela ontem, onde deram a notícia da morte da mãe para ele. Quando saiu do carro tinha dito que a mãe estava dormindo. Mas quando recebeu a notícia, disse que já sabia.

E agora?

A gente não consegue saber o que fazer daqui para frente. Tem muita coisa burocrática. Ela era dona de uma empresa, os funcionários estão todos aqui, perdidos. Essa semana que vamos organizar as coisas e ver quais são as medidas. Mas nesse momento é só chorar e orar. Principalmente pelo filho dela. A gente sabe que vem muita coisa pesada, que ele vai precisar de ajuda psicológica, os pais dela estão muito transtornados e o que segura eles hoje é o fato de saber que tem o menino.

"ELA NÃO COSTUMAVA ANDAR COM O VIDRO ABERTO"

Andar com o vidro do carro aberto não era costume da empresária Simone Venturin Tonani. De acordo com a prima da vítima, a arquiteta Vanessa Venturin, 32, que trabalhava com a vítima há cerca de cinco anos, ela só deixava de utilizar o ar-condicionado quando estava com crises alérgicas e sinusite.

Segundo ela, um perito da Polícia Civil teria dito que o fato de o vidro estar aberto pode ter sido um ponto chave para que o vergalhão matasse Simone.

Nessa semana ela estava com sinusite e alergia e não usava o ar quando estava com crise. Um policial disse que se o vidro estivesse fechado poderia ter desviado a barra. Ou então ter diminuído o impacto.

Vanessa disse que até agora não consegue acreditar que a empresária foi atingida daquela forma, fatal, enquanto dirigia.

Quando você vê o vídeo dele arremessando o vergalhão, nunca poderia imaginar que pegaria nela. Está sendo muito doloroso.

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