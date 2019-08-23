Filho de bombeiro rouba a cena em formatura de sargentos em Vitória

Durante a solenidade de formatura de 94 sargentos doMilitar do Estado do Espírito Santo, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), uma imagem em especial chamou a atenção: o filho de um dos bombeiros que estava no local roubou a cena ao prestar continência ao lado de outros militares. As fotos desse momento fofura foram publicadas nas redes sociais do governador do estado,