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Momento fofura!

Filho de bombeiro rouba a cena em formatura de sargentos em Vitória

O filho de um coronel do Corpo de Bombeiros que estava no local roubou a cena ao prestar continência ao lado de outros militares

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 09:43
Filho de coronel dos Bombeiros rouba a cena durante formatura de Sargentos no ES Crédito: Instagram/Casagrande_es
Durante a solenidade de formatura de 94 sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), uma imagem em especial chamou a atenção: o filho de um dos bombeiros que estava no local roubou a cena ao prestar continência ao lado de outros militares. As fotos desse momento fofura foram publicadas nas redes sociais do governador do estado, Renato Casagrande
Na publicação do Instagram de Casagrande, que já possui mais de 1.200 curtidas, o governador conta que o menino é filho do coronel Cerqueira, comandante do Corpo de Bombeiros. "Roubou a cena e encantou a todos. Nossas crianças são a nossa esperança, da fé no que virá", publicou Casagrande. 
> Minibombeira de 3 anos realiza sonho e visita quartel no ES
O evento foi realizado no Quartel do Comando-Geral da Corporação, em Vitória, e também apresentou os 147 novos alunos soldados que iniciam o curso de formação após serem aprovados no último concurso público para preenchimento de vagas.

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