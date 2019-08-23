Filho de bombeiro rouba a cena em formatura de sargentos em Vitória

Durante a solenidade de formatura de 94 sargentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), uma imagem em especial chamou a atenção: o filho de um dos bombeiros que estava no local roubou a cena ao prestar continência ao lado de outros militares. As fotos desse momento fofura foram publicadas nas redes sociais do governador do estado, Renato Casagrande.
Na publicação do Instagram de Casagrande, que já possui mais de 1.200 curtidas, o governador conta que o menino é filho do coronel Cerqueira, comandante do Corpo de Bombeiros. "Roubou a cena e encantou a todos. Nossas crianças são a nossa esperança, da fé no que virá", publicou Casagrande.
O evento foi realizado no Quartel do Comando-Geral da Corporação, em Vitória, e também apresentou os 147 novos alunos soldados que iniciam o curso de formação após serem aprovados no último concurso público para preenchimento de vagas.