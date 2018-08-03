Filha de casal capixaba morto em acidente no MS recebe alta

Helora foi a única sobrevivente que resultou na morte dos pais Henrique e Mery Ângela, em Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução | Facebook

Ela estava internada no Hospital Santa Casa de Campo Grande desde o dia da batida. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, a menina teve alta médica às 11h15 desta quinta e alta do hospital às 18h40.

Ainda de acordo com informações do centro de saúde, a tia materna e a avó paterna acompanhavam a criança. A assessoria de imprensa do local não soube informar se Helora Maria já voltou ao Espírito Santo.

A menina terá que dar continuidade no tratamento em um hospital de referência na área ortopédica. "Não existe sequelas permanentes, mas todo tratamento precisa ser seguido rigorosamente", informou o hospital por meio de nota.

O ACIDENTE

A colisão aconteceu na sexta-feira, dia 13 de julho, na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos.