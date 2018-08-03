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Filha de casal capixaba morto em acidente no MS recebe alta

Ela estava internada no Hospital Santa Casa de Campo Grande desde o dia da batida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 14:16

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 14:16

Helora foi a única sobrevivente que resultou na morte dos pais Henrique e Mery Ângela, em Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução | Facebook
A menina Helora Maria Brandão, de 4 anos, filha do casal capixaba Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão, mortos em um acidente no dia 13 de julho no Mato Grosso do Sul, recebeu alta nesta quinta-feira (3).
Ela estava internada no Hospital Santa Casa de Campo Grande desde o dia da batida. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, a menina teve alta médica às 11h15 desta quinta e alta do hospital às 18h40.
Ainda de acordo com informações do centro de saúde, a tia materna e a avó paterna acompanhavam a criança. A assessoria de imprensa do local não soube informar se Helora Maria já voltou ao Espírito Santo. 
A menina terá que dar continuidade no tratamento em um hospital de referência na área ortopédica. "Não existe sequelas permanentes, mas todo tratamento precisa ser seguido rigorosamente", informou o hospital por meio de nota.
O ACIDENTE
A colisão aconteceu na sexta-feira, dia 13 de julho, na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos.
A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida. A família havia chegado em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.

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