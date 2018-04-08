Festa da Penha 2018: confira imagens da Romaria das Mulheres



A fé em Nossa Senhora da Penha arrastou uma multidão na Romaria das Mulheres, que percorreu as ruas de Vila Velha ontem, penúltimo dia das festividades da padroeira do Espírito Santo. A organização estima que 90 mil pessoas participaram da caminhada, que saiu às 16h do Santuário de Vila Velha e seguiu até o Parque da Prainha. Cada uma das mulheres levou um pedido especial para Nossa Senhora ou um agradecimento por uma graça alcançada.

A dona de casa Marileide Aparecida, de 49 anos, foi agradecer pela cura de uma doença no joelho que quase fez com que ela perdesse os movimentos da perna.

Fiquei dois anos acamada. Eu fico feliz de participar da Romaria das Mulheres, em agradecimento às orações dela. Só agradecimento, não peço mais nada para ela, comentou.

O motivo não foi diferente para a tradutora Maria Rachel Marcarini. Foi na fé em Nossa Senhora que ela buscou força para tratar um câncer de mama há oito anos.

(Na época) Eu vim para pedir a ela para me ajudar a aguentar o tratamento porque é um tratamento sofrido. E ela ajudou e estou aqui até hoje (risadas), lembrou.

E o amor pela padroeira do Estado carrega famílias inteiras de fora da região metropolitana. A aposentada Maria das Graças Cardoso, de 70 anos, e a servidora pública Vânia Cardoso, de 51, mãe e filha, são de Piúma, no Sul do Estado, e participam juntas da Festa da Penha há mais de 30 anos. Nesse mundo tão conturbado que a gente vive, é importante que a família caminhe na fé, disse Vânia, que também trouxe a filha.

A romaria se encerrou com uma missa no Parque da Prainha. O sol forte fez com que pelo menos duas pessoas passassem mal durante o percurso e fossem socorridas por uma ambulância.

ENCERRAMENTO