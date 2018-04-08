Festa da Penha 2018: confira imagens da Romaria das Mulheres

A fé em Nossa Senhora da Penha arrastou uma multidão na Romaria das Mulheres, que percorreu as ruas de Vila Velha ontem, penúltimo dia das festividades da padroeira do Espírito Santo. A organização estima que 90 mil pessoas participaram da caminhada, que saiu às 16h do Santuário de Vila Velha e seguiu até o Parque da Prainha. Cada uma das mulheres levou um pedido especial para Nossa Senhora ou um agradecimento por uma graça alcançada.
A dona de casa Marileide Aparecida, de 49 anos, foi agradecer pela cura de uma doença no joelho que quase fez com que ela perdesse os movimentos da perna.
Fiquei dois anos acamada. Eu fico feliz de participar da Romaria das Mulheres, em agradecimento às orações dela. Só agradecimento, não peço mais nada para ela, comentou.
O motivo não foi diferente para a tradutora Maria Rachel Marcarini. Foi na fé em Nossa Senhora que ela buscou força para tratar um câncer de mama há oito anos.
(Na época) Eu vim para pedir a ela para me ajudar a aguentar o tratamento porque é um tratamento sofrido. E ela ajudou e estou aqui até hoje (risadas), lembrou.
E o amor pela padroeira do Estado carrega famílias inteiras de fora da região metropolitana. A aposentada Maria das Graças Cardoso, de 70 anos, e a servidora pública Vânia Cardoso, de 51, mãe e filha, são de Piúma, no Sul do Estado, e participam juntas da Festa da Penha há mais de 30 anos. Nesse mundo tão conturbado que a gente vive, é importante que a família caminhe na fé, disse Vânia, que também trouxe a filha.
A romaria se encerrou com uma missa no Parque da Prainha. O sol forte fez com que pelo menos duas pessoas passassem mal durante o percurso e fossem socorridas por uma ambulância.
ENCERRAMENTO
A Festa da Penha, que traz o tema Virgem da Penha, minha alegria, termina hoje, com a missa de encerramento prevista para começar às 16h, na Prainha. A homenagem à Nossa Senhora da Penha é a terceira maior festa mariana do Brasil, ficando atrás somente da de Nossa Senhora Aparecida e do Círio de Nazaré. A expectativa da organização é de que cerca de 2 milhões de pessoas participem dos oito dias de festividade. (Caíque Verli)