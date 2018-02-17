Feridos por fogos em Camburi vão receber R$ 44 mil de indenização

Fogos atingiram grupo que estava em uma tenda na praia de Camburi Crédito: Vitor Jubini

Uma empresa de fogos de artifício e uma entidade de promoção de comércio de Vitória foram condenadas a pagar R$ 40 mil por danos morais e estéticos a três cidadãos que foram atingidos por fogos de artifícios durante um show pirotécnico mal executado na virada de ano, da praia de Camburi. O caso aconteceu em 2006.

Ainda deverão se pagos R$ 4.072,95, como ressarcimento por danos materiais. Segundo os autos, no dia 31 de dezembro de 2006 os cidadãos estavam na praia, onde aconteceria a queima de fogos para celebrar a virada do ano. Eles alegam que permaneceram em uma tenda armada a aproximadamente 400 metros da área de lançamento dos fogos de artifício.

No início da atração tudo corria bem, porém, no decorrer da execução pirotécnica, os fogos começaram a explodir na própria areia da praia em vez de serem lançados. Com a falha, os três foram atingidos e queimados em diversas partes do corpo.