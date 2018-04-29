Feriadão: semana começa com sol e calor na Grande Vitória

Depois de alguns dias de chuva que deixaram várias cidades do Espírito Santo alagadas, o tempo no Estado deve seguir ensolarado neste feriadão do Dia do Trabalho. Em Vitória, a mínima e máxima para segunda (30) e terça (1º) oscilam entre 19ºC e 31ºC, enquanto na Serra, a mesma previsão fica entre 18ºC e 33ºC. Na Grande Vitória, alguns horários dos dias podem ter incidência de nuvens, mas sem previsão sequer de pancadas de chuvas, de acordo com o Instituto Climatempo.