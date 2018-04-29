Feriadão: semana começa com sol e calor na Grande Vitória

Depois de alguns dias de chuva que deixaram várias cidades do Espírito Santo alagadas, o tempo no Estado deve seguir ensolarado neste feriadão do Dia do Trabalho. Em Vitória, a mínima e máxima para segunda (30) e terça (1º) oscilam entre 19ºC e 31ºC, enquanto na Serra, a mesma previsão fica entre 18ºC e 33ºC. Na Grande Vitória, alguns horários dos dias podem ter incidência de nuvens, mas sem previsão sequer de pancadas de chuvas, de acordo com o Instituto Climatempo.
VITÓRIA
Mínima de 20ºC, máxima de 31ºC; dias podem ter leve chuva pela manhã, com noite com pouca nebulosidade.
VILA VELHA
Mínima de 17ºC, máxima de 31ºC; sol aparece nos dois dias, com possibilidade pequena de chuva leve pela manhã.
SERRA
Mínima de 18ºC, máxima de 33ºC; sol segue forte nos dois dias, com noites sem muita nebulosidade.
COLATINA
Mínima de 19ºC, máxima de 31ºC; sol com algumas nuvens nos dois dias, mas sem possibilidade de chuva.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Mínima de 18ºC, máxima de 31ºC; sol segue firme nos dois dias, sem probabilidade de chuva.