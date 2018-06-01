Feiras voltam a ter produtos e preço começa a cair na Grande Vitória

Feira de Jardim Camburi estava com muitos compradores nesta sexta-feira Crédito: Bernardo Coutinho

Quem resolveu fazer feira para o fim de semana nesta sexta-feira (1) já percebeu alguma diferença nos produtos vendidos, tanto nas opções quanto nos valores, que começaram a baixar. As hortaliças voltaram a aparecer, assim como alguns feirantes e produtores que não conseguiam sair do interior do Estado por causa da greve dos caminhoneiros, que acabou na última quarta-feira (30).

Em Jardim Camburi, o produtor de Domingos Martins, Anderson José Tesch, de 30 anos, só conseguiu voltar a fazer feira nesta sexta. Como passa pelas BRs 262 e 101 - que estavam com pontos de bloqueio - ele não conseguia trazer os legumes e verduras para a Grande Vitória, para as feiras e também para a Ceasa, onde normalmente vende pela manhã. A gente estava com os produtos para sair e não conseguia vir em hipótese alguma. Tomei uns R$ 30 mil de prejuízo, com produtos que eu não conseguia vender e ficavam perdidos na roça, detalha.

Segundo feirantes e compradores ouvidos pela reportagem nesta sexta, alguns produtos ainda estão com preço alto, como a batata: o valor normalmente é de R$ 2,50 a R$ 3,00, mas o produto ainda era encontrada durante a manhã entre R$ 5,00 e R$ 7,00. A cenoura diminuiu de valor na feira de Jardim Camburi, passando de R$ 5,00 para R$ 4,00. A cebola chegou a ser encontrada a R$ 8,00 o quilo e já estava com valor de R$ 5,00.

HORTALIÇAS VOLTAM A APARECER

O que melhorou também foi a opção por hortaliças, que quase não eram vistas semana passada em supermercados e feiras. O agente de trânsito Felipe Pacheco, de 42 anos, relata que a família nem fez salada em casa. Semana passada eu não fiz nada porque não achamos em lugar nenhum. Essa semana nem teve salada direito, apenas arroz e feijão, que são produtos de primeira necessidade. A salada do fim de semana está garantida agora e bem verdinha, destaca Felipe.

AINDA FALTANDO FEIRANTES

Em Santa Lúcia, também em Vitória, na semana passada quase não havia feirantes e produtores trabalhando. Tudo por falta de produtos e porque alguns produtores que vinham de caminhão não estavam chegando à Grande Vitória.

Nesta sexta-feira, a feira - que normalmente já é pequena - estava com mais feirantes, mas do total de 10 faltavam três, segundo relatos de alguns colegas, que também apontam o feriado como causa da ausência deles. Na semana passada apenas quatro feirantes foram trabalhar.