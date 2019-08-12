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Sem consumidores

Fecomércio estima prejuízo de R$ 10 milhões com greve dos rodoviários

"Lamentamos profundamente mais um dia de prejuízo em todo o setor produtivo e em toda cadeia que envolve o comércio, a indústria e os serviços terceirizados", disse o presidente da Federação

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 05:38

Angelo Santos Dias

Angelo Santos Dias

Publicado em 

12 ago 2019 às 05:38
Terminal de Itacibá, em Cariacica, sem ônibus nesta segunda-feira (12) Crédito: Fernando Madeira
Sem ônibus para levar consumidores para os comércios da Grande Vitória, há estimativa de milhões de reais em prejuízos para o setor. A informação é do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri.
Segundo José Lino, inicialmente há um prejuízo estimado de R$ 10 milhões ao comércio nesta segunda-feira (12). "Lamentamos profundamente mais um dia de prejuízo em todo o setor produtivo e em toda cadeia que envolve o comércio, a indústria e os serviços terceirizados. Hoje nós vamos contabilizar, no mínimo, R$ 10 milhões de prejuízo. Vamos deixar de faturar", disse.
Fecomércio estima prejuízo de 10 milhões de reais com greve dos rodoviários
VALOR DE VIAGENS DE APLICATIVO DISPARA
Greve faz preços de viagens por aplicativos disparar na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Twitter
Com a greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), o valor das viagens em aplicativos disparou na manhã desta segunda-feira (12). Em alguns casos, o valor do percurso aumentou três vezes.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
Um passageira relatou que uma viagem de Itaparica, em Vila Velha, para Bento Ferreira, em Vitória, costuma custar em torno de R$ 17,00. Nesta segunda, está R$ 51,00.
> Não chegou ao trabalho por conta da greve? Veja seus direitos
Em dias sem paralisação, com trânsito normal, uma viagem do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, até o bairro Bento Ferreira, também na Capital, custa entre R$ 8 e 9. Nesta segunda-feira, está a R$ 25.
Pelas redes sociais, um internauta também relatou preço mais alto em aplicativo. Normalmente, ele paga R$ 25 para uma viagem de um bairro da Serra até a Rodovia Norte Sul, em Vitória. Nesta segunda (12), na greve, a viagem está a R$ 127.
> O que sabemos sobre a greve de ônibus desta segunda na Grande Vitória
O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, explicou que situações como essa os aplicativos operam com o "preço dinâmico", "como se fosse a bandeira 2 dos taxistas".
"Com relação aos preços dinâmicos em eventos e, neste caso a greve, eles são influenciados pela lei da oferta e demanda e não são controlados pelos motoristas e sim pelas operadoras. Logicamente, é uma situação que o motorista tem um melhor rendimento", disse o presidente.
> Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas
 

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