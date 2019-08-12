Fecomércio estima prejuízo de R$ 10 milhões com greve dos rodoviários

Sem ônibus para levar consumidores para os comércios da Grande Vitória, há estimativa de milhões de reais em prejuízos para o setor. A informação é do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri.
Segundo José Lino, inicialmente há um prejuízo estimado de R$ 10 milhões ao comércio nesta segunda-feira (12). "Lamentamos profundamente mais um dia de prejuízo em todo o setor produtivo e em toda cadeia que envolve o comércio, a indústria e os serviços terceirizados. Hoje nós vamos contabilizar, no mínimo, R$ 10 milhões de prejuízo. Vamos deixar de faturar", disse.
Fecomércio estima prejuízo de 10 milhões de reais com greve dos rodoviários
VALOR DE VIAGENS DE APLICATIVO DISPARA
Com a greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), o valor das viagens em aplicativos disparou na manhã desta segunda-feira (12). Em alguns casos, o valor do percurso aumentou três vezes.
Um passageira relatou que uma viagem de Itaparica, em Vila Velha, para Bento Ferreira, em Vitória, costuma custar em torno de R$ 17,00. Nesta segunda, está R$ 51,00.
Em dias sem paralisação, com trânsito normal, uma viagem do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, até o bairro Bento Ferreira, também na Capital, custa entre R$ 8 e 9. Nesta segunda-feira, está a R$ 25.
Pelas redes sociais, um internauta também relatou preço mais alto em aplicativo. Normalmente, ele paga R$ 25 para uma viagem de um bairro da Serra até a Rodovia Norte Sul, em Vitória. Nesta segunda (12), na greve, a viagem está a R$ 127.
O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, explicou que situações como essa os aplicativos operam com o "preço dinâmico", "como se fosse a bandeira 2 dos taxistas".
"Com relação aos preços dinâmicos em eventos e, neste caso a greve, eles são influenciados pela lei da oferta e demanda e não são controlados pelos motoristas e sim pelas operadoras. Logicamente, é uma situação que o motorista tem um melhor rendimento", disse o presidente.