Fecomércio estima prejuízo de R$ 10 milhões com greve dos rodoviários

Terminal de Itacibá, em Cariacica, sem ônibus nesta segunda-feira (12) Crédito: Fernando Madeira

Segundo José Lino, inicialmente há um prejuízo estimado de R$ 10 milhões ao comércio nesta segunda-feira (12). "Lamentamos profundamente mais um dia de prejuízo em todo o setor produtivo e em toda cadeia que envolve o comércio, a indústria e os serviços terceirizados. Hoje nós vamos contabilizar, no mínimo, R$ 10 milhões de prejuízo. Vamos deixar de faturar", disse.

Your browser does not support the audio element. Fecomércio estima prejuízo de 10 milhões de reais com greve dos rodoviários

VALOR DE VIAGENS DE APLICATIVO DISPARA

Greve faz preços de viagens por aplicativos disparar na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Twitter

Sindirodoviários), o valor das viagens em aplicativos disparou na manhã desta segunda-feira (12). Em alguns casos, o valor do percurso aumentou três vezes. Com a greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (), o valor das viagens em aplicativos disparou na manhã desta segunda-feira (12). Em alguns casos, o valor do percurso aumentou três vezes.

Um passageira relatou que uma viagem de Itaparica, em Vila Velha , para Bento Ferreira, em Vitória , costuma custar em torno de R$ 17,00. Nesta segunda, está R$ 51,00.

Em dias sem paralisação, com trânsito normal, uma viagem do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, até o bairro Bento Ferreira, também na Capital, custa entre R$ 8 e 9. Nesta segunda-feira, está a R$ 25.

Pelas redes sociais, um internauta também relatou preço mais alto em aplicativo. Normalmente, ele paga R$ 25 para uma viagem de um bairro da Serra até a Rodovia Norte Sul, em Vitória. Nesta segunda (12), na greve, a viagem está a R$ 127.

O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, explicou que situações como essa os aplicativos operam com o "preço dinâmico", "como se fosse a bandeira 2 dos taxistas".

"Com relação aos preços dinâmicos em eventos e, neste caso a greve, eles são influenciados pela lei da oferta e demanda e não são controlados pelos motoristas e sim pelas operadoras. Logicamente, é uma situação que o motorista tem um melhor rendimento", disse o presidente.