Farol de Santa Luzia será reaberto nesta quinta-feira

Um dos pontos turísticos mais tradicionais do Espírito Santo, o Farol de Santa Luzia, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha , será reaberto numa solenidade nesta quinta-feira (5), às 11 horas. O monumento estava fechado desde o dia 10 de setembro para restauração e pintura externa.

O presidente do Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha (IHGVV) , Manoel Goes Neto, contou que a instituição, sem fins lucrativos, conseguiu realizar a obra após patrocínio da ArcellorMital Tubarão. Atualmente, a propriedade é da Marinha do Brasil, mas a gestão é de responsabilidade da Prefeitura de Vila Velha.

A restauração do monumento passou por quatro etapas: retirada da tinta, tratamento da ferrugem e duas camadas de tinta. O procedimento deverá manter o farol por seis anos sem manutenção.

Manoel Goes contou que a restauração trouxe descobertas sobre o monumento que foram mantidas no formato original. A cúpula foi feita de cobre, níquel e bronze. Já a base foi realizada de pedras esculpidas. Apenas o corpo foi pintado de branco. A Prefeitura Municipal de Vila Velha realizou a manutenção, jardinagem e pintura do espaço.

CANHÃO

Canhão histórico restaurado do século XVII Crédito: Vitor Jubini

Na solenidade, haverá a apresentação da exposição permanente de um canhão histórico restaurado do século XVII. Ele foi encontrado no fundo da Baía de Vitória em 2015. Manoel Goes acredita que ele fazia parte do Forte Villa de Victória, que ficava localizado no Sesc Glória, em Vitória.

Nossa intenção é divulgar a história e precisamos dar um tratamento especial para ela, a cultura de Vila Velha está abandonada. Isso vai aumentar o número de turistas que considero expressivo, são cerca de 4 mil visitantes por mês, disse.

A Farol Santa Luzia foi inaugurado por Dom Pedro II em 1871, possui 17 metros de altura e alcance de 32 milhas marítimas, servindo de orientação para navegação direcionada aos portos de Vitória, Vila Velha e Tubarão.

O local abriga também espaços para a exposição de artesanato, informações turísticas sobre a cidade e, ainda, a Sala da Memória - um lugar destinado à preservação da memória do Farol.