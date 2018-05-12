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Avenida Champagnat

Famílias fazem ato em homenagem a empresária morta na Praia da Costa

Vestindo roupas brancas e com flores em mãos, mães, pais, crianças e estudantes vão caminhar até o local em que aconteceu o homicídio

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 21:05
Mães, pais, crianças e estudantes participam do ato Crédito: Rafael Monteiro de Barros - CBN
Mães, pais, crianças e estudantes do colégio Marista saíram em caminhada no início da noite desta sexta-feira (11) na Avenida Champagnat, em Vila Velha, para homenagear a empresária Simone Venturin Tonani, de 42 anos, que morreu após ter sido atingida por um vergalhão, jogado por um morador de rua, na Praia da Costa.
Com flores e trajes brancos, o grupo caminho da frente do colégio até o local onde aconteceu o homicídio. Durante o trajeto, fizeram orações em nome de Simone, da família dela, de todas as mães e crianças da escola e, também, do homem que cometeu o homicídio.
Famílias fazem ato em homenagem a empresária morta na Praia da Costa
Segundo Junior Venturin, que é primo da vítima, a família está um pouco mais confortada, mas ainda sofre muito com a perda de Simone.
Graças a essas pessoas que sempre estão conosco, nós nos sentimos abraçados, confortável, diminui o nosso fardo. Mas a dor ainda é muito pesada, é um pedaço da gente que se vai. Nós continuamos sofrendo. É triste. A gente não consegue passar mais de uma hora sem pensar nisso, sem conseguir trabalhar direito. Dormimos e acordamos no meio da noite assustados.
O primo de Simone reclama de negligência das autoridades e lembra que o imóvel onde estava o homem que atirou a barra de ferro contra a vítima estava abandonado há muito tempo, sendo usado como ponto de uso e tráfico de drogas, e que o bloqueio do local só foi feito após a tragédia.
A administradora Patrícia Novaes, que era amiga de Simone e da família dela, também se queixa da falta de segurança e diz que deve acontecer uma manifestação dos amigos e familiares em frente à prefeitura de Vila Velha.
É uma morte tão brutal que chega a ser medieval na sua transcrição. Foi uma lança que matou uma mulher em pleno século 21. A gente está à beira de uma catástrofe visível. Nós precisamos entender essa morte como um pedido de socorro.
A caminhada começou às 18h e se encerrou às 19h na esquina onde Simone foi atingida pela barra de ferro. No encerramento da homenagem, os participantes depositaram flores brancas no local do crime.
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