Mães, pais, crianças e estudantes participam do ato Crédito: Rafael Monteiro de Barros - CBN

Vila Velha, para homenagear a empresária Simone Venturin Tonani, de 42 anos, que morreu após ter sido atingida por um vergalhão, jogado por um morador de rua, na Praia da Costa. Mães, pais, crianças e estudantes do colégio Marista saíram em caminhada no início da noite desta sexta-feira (11) na Avenida Champagnat, em, para homenagear a empresária Simone Venturin Tonani, de 42 anos, que, jogado por um morador de rua, na Praia da Costa.

Com flores e trajes brancos, o grupo caminho da frente do colégio até o local onde aconteceu o homicídio. Durante o trajeto, fizeram orações em nome de Simone, da família dela, de todas as mães e crianças da escola e, também, do homem que cometeu o homicídio.

Your browser does not support the audio element. Famílias fazem ato em homenagem a empresária morta na Praia da Costa

Segundo Junior Venturin, que é primo da vítima, a família está um pouco mais confortada, mas ainda sofre muito com a perda de Simone.

Graças a essas pessoas que sempre estão conosco, nós nos sentimos abraçados, confortável, diminui o nosso fardo. Mas a dor ainda é muito pesada, é um pedaço da gente que se vai. Nós continuamos sofrendo. É triste. A gente não consegue passar mais de uma hora sem pensar nisso, sem conseguir trabalhar direito. Dormimos e acordamos no meio da noite assustados.

O primo de Simone reclama de negligência das autoridades e lembra que o imóvel onde estava o homem que atirou a barra de ferro contra a vítima estava abandonado há muito tempo, sendo usado como ponto de uso e tráfico de drogas, e que o bloqueio do local só foi feito após a tragédia.

A administradora Patrícia Novaes, que era amiga de Simone e da família dela, também se queixa da falta de segurança e diz que deve acontecer uma manifestação dos amigos e familiares em frente à prefeitura de Vila Velha.

É uma morte tão brutal que chega a ser medieval na sua transcrição. Foi uma lança que matou uma mulher em pleno século 21. A gente está à beira de uma catástrofe visível. Nós precisamos entender essa morte como um pedido de socorro.

A caminhada começou às 18h e se encerrou às 19h na esquina onde Simone foi atingida pela barra de ferro. No encerramento da homenagem, os participantes depositaram flores brancas no local do crime.