Famílias desalojadas se abrigam em igreja em Cariacica

Famílias ficam desalojadas em Cariacica Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta

Flexal I, em Cariacica. Devido aos alagamentos, alguns moradores perderam tudo e estão desalojados. Uma igreja evangélica do bairro cedeu o espaço para abrigar as famílias. A forte chuva que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16) trouxe transtornos para algumas famílias do bairroI, em Cariacica. Devido aos alagamentos, alguns moradores perderam tudo e estão desalojados. Uma igreja evangélica do bairro cedeu o espaço para abrigar as famílias.

Segundo Volmar dos Santos, membro da igreja, por volta das 8 horas, as famílias procuraram abrigo. Ele disse que todos recebem doações da comunidade e de igrejas da região. Por volta das 20 horas, 17 pessoas estavam abrigadas no local.

DOAÇÕES

As famílias perderam tudo com os alagamentos e necessitam de doações de roupas, comidas e produtos de higiene. Quem puder ajudar, pode entregar as doações diretamente na Primeira Igreja Batista, que fica localizada na Rua João Siqueira, número 16, bairro Flexal I, ou entrar em contato no número 9 9627-5667.

MORADORES USARAM BARCO PARA RESGATAR CRIANÇAS

Moradores da região de Flexal I, em Cariacica, utilizaram um barco para resgatar crianças e funcionários que ficaram presos em uma escola municipal do bairro, que estava alagada após a forte chuva que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16).

VEJA VÍDEO

Segundo o frentista Leonardo Nunes, o bairro já tem o costume de alagar, mas dessa vez surpreendeu a todos pelo volume da água. Ele e amigos não tiveram outra escolha a não ser se unirem para resgatar as crianças ilhadas.

"Meus filhos estudam nessa creche e, assim como outras crianças, não tinham como voltar pra casa pois a água estava até o pescoço. Eu chamei um amigo meu, que também tem um filho que estuda lá, e fomos de barco fazer o resgate".

O homem contou ainda que, por conta dos alagamentos, a escola perdeu brinquedos e materiais escolares. E o expediente teve que ser encerrado.



