Famílias deixam casas em dois bairros de Vitória

No Forte São João, Vitória, morador teme queda de barranco atrás de sua casa Crédito: Carlos Alberto

Algumas famílias terão que deixar suas casas após interdição de dois bairros na Capital: Jesus de Nazareth e São Pedro. Elas devem seguir para a casa de parentes ou serem encaminhadas para um abrigo do município.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno Rocha, em São Pedro as famílias decidiram ir para casa de parentes. Já em Jesus de Nazareth haverá uma ação com o serviço social para saber se as famílias já deixaram as casas.

A prioridade é o acolhimento das famílias em casas de parentes e amigos. Para as pessoas que precisam seguir para o abrigo, a prefeitura oferece um alojamento temporário, explica.

O encaminhamento é feito pela Defesa Civil, que possui critérios e normas para essa medida. Quando ela emite o alerta preto, por exemplo, considerado máximo, as pessoas precisam evacuar o local com urgência e só será possível retornar para casa após vistoria da Defesa Civil. Ele é acionado quando a média do volume de chuva ultrapassa 100 milímetros em 24 horas.

ERRO

Um erro no sistema da Prefeitura Municipal de Vitória ontem emitiu o alerta preto para 25 bairros da Capital, fazendo com que famílias ficassem preocupadas. A administração esclareceu que, na verdade, eles estão em alerta vermelho, o que quer dizer que, durante as chuvas, os moradores são orientados a sair de casa. Porém, podem voltar posteriormente.

De todo o modo, as chuvas dos últimos dias vêm tirando o sono do carpinteiro Valter de Souza, de 60 anos, morador do Morro do Romão, em Vitória. Parte do barranco que fica atrás de sua casa cedeu, e terra encharcada está colada na parede da residência.

Valter, que está desempregado, vive com a esposa que possui limitações para se locomover por conta de uma atrofia nas pernas e o filho mais novo. Ele relata que, após a chuvas de 2013, a Prefeitura de Vitória iniciou uma obra de contenção da encosta. Apenas os buracos foram feitos. Isso aqui é uma coisa que era para ter sido resolvido. Tenho medo porque pode cair mais. Espero que eles voltem para terminar. Todos ano pagamos direitinho o IPTU. Não tenho dinheiro para arcar com as despesas de uma obra dessas, disse.

A Prefeitura de Vitória informou que engenheiros farão uma inspeção no local na tarde de hoje para avaliar se o barranco cedeu em função das intervenções realizadas em 2013 e adotar as providências que forem necessárias para cessar o eventual risco.

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