Familiares pedem justiça em protesto contra assassinato de jovem

Familiares e amigos do jovem Richard Alves de Souza Rocha,, protestaram e pediram justiça na manhã desta quinta (1º) para o assassinato do jovem.

A manifestação aconteceu em frente à Associação Legião da Boa Vontade (LBV), no bairro Inhanguetá, em Vitória. Os moradores fecharam os dois sentidos da pista e atearam fogo em pneus. A Polícia Militar informou que acompanhou o protesto.

Richard foi assassinado com 20 facadas, na Rua São Benedito, no bairro Bela Vista, em Vitória, por volta de 1h30 da madrugada de domingo (25). O suspeito de cometer o assassinato seria o ex-marido da mulher com quem a vítima estava dormindo, no momento do crime.