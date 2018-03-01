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Vitória

Familiares pedem justiça em protesto contra assassinato de jovem

Richard foi assassinado com 20 facadas, na Rua São Benedito, no bairro Bela Vista, em Vitória, por volta de 1h30 da madrugada de domingo (25)

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:49
Richard Alves de Souza Rocha Crédito: Reprodução / Facebook
Familiares e amigos do jovem Richard Alves de Souza Rocha, morto na madrugada do último domingo (25), protestaram e pediram justiça na manhã desta quinta (1º) para o assassinato do jovem.
A manifestação aconteceu em frente à Associação Legião da Boa Vontade (LBV), no bairro Inhanguetá, em Vitória. Os moradores fecharam os dois sentidos da pista e atearam fogo em pneus. A Polícia Militar informou que acompanhou o protesto. 
O protesto acabou por volta de 10h e o trânsito voltou a fluir normalmente. 
O CRIME
Richard foi assassinado com 20 facadas, na Rua São Benedito, no bairro Bela Vista, em Vitória, por volta de 1h30 da madrugada de domingo (25). O suspeito de cometer o assassinato seria o ex-marido da mulher com quem a vítima estava dormindo, no momento do crime.
 

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