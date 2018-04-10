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Buscas

Familiares da médica farão panfletagem durante buscas na Bahia

Dois parentes da médica Jaqueline Colodetti estão na Bahia e vão percorrer cerca de 450 km distribuindo panfletos para divulgar sumiço da capixaba

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 22:46
Carro em que a médica Jaqueline estava Crédito: Divulgação de familiares
Familiares da médica cardiologista Jaqueline Colodetti intensificaram as buscas pela cardiologista. Nesta segunda-feira (09), dois parentes de Jaqueline desembarcaram em Salvador (BA) para fazer uma espécie de monitoramento das cidades vizinhas e divulgar panfletos sobre o desaparecimento dela, principalmente para caminhoneiros. A última informação é de que ela teria pegado uma carona com um caminhoneiro para o Estado.
Com base nas informações passadas por este motorista que disse ter dado carona para a médica, familiares dela seguiram para o Estado vizinho. Lá, eles pretendem alugar um carro e seguir para a região da cidade de Poções, fazendo panfletagem no caminho de cerca de 450 quilômetros.
"A panfletagem será principalmente em postos com movimentação de caminhoneiros e nas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Caso tenha uma notícia mais concreta, eles já estarão mais perto para verificar", falou a sobrinha Raíza Colodetti em entrevista a TV GAZETA.
RELEMBRE O CASO
Segundo uma cunhada da médica, Jaqueline trabalhou até 12h30 da última terça-feira (03) em Santa Leopoldina, depois pegou a estrada no Contorno para Cariacica. A irmã da médica, Vera Lúcia, lembrou que a cardiologista saiu do posto bem, rindo e cumprimentando as pessoas. "Estava feliz, tomou um cafezinho e pegou a estrada. A gente acha que ela teve um 'apagão'."
As familiares disseram, ainda, que no dia do desaparecimento um caseiro da região viu Jaqueline saindo do carro, depois entrar novamente, como se fosse sair da rua de chão para pegar a BR 262, só que ela parou o veículo e seguiu andando.
AJUDE
Jaqueline é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato pelos telefones (27) 99989-3396, (27) 98802-6205 e/ou (27) 99909-1524 ou com o Disque-Denúncia no 181.

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