Familiares da médica farão panfletagem durante buscas na Bahia

Carro em que a médica Jaqueline estava Crédito: Divulgação de familiares

Familiares da médica cardiologista Jaqueline Colodetti intensificaram as buscas pela cardiologista. Nesta segunda-feira (09), dois parentes de Jaqueline desembarcaram em Salvador (BA) para fazer uma espécie de monitoramento das cidades vizinhas e divulgar panfletos sobre o desaparecimento dela, principalmente para caminhoneiros. A última informação é de que ela teria pegado uma carona com um caminhoneiro para o Estado.

Com base nas informações passadas por este motorista que disse ter dado carona para a médica, familiares dela seguiram para o Estado vizinho. Lá, eles pretendem alugar um carro e seguir para a região da cidade de Poções, fazendo panfletagem no caminho de cerca de 450 quilômetros.

"A panfletagem será principalmente em postos com movimentação de caminhoneiros e nas polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Caso tenha uma notícia mais concreta, eles já estarão mais perto para verificar", falou a sobrinha Raíza Colodetti em entrevista a TV GAZETA.

RELEMBRE O CASO

Segundo uma cunhada da médica, Jaqueline trabalhou até 12h30 da última terça-feira (03) em Santa Leopoldina, depois pegou a estrada no Contorno para Cariacica. A irmã da médica, Vera Lúcia, lembrou que a cardiologista saiu do posto bem, rindo e cumprimentando as pessoas. "Estava feliz, tomou um cafezinho e pegou a estrada. A gente acha que ela teve um 'apagão'."

As familiares disseram, ainda, que no dia do desaparecimento um caseiro da região viu Jaqueline saindo do carro, depois entrar novamente, como se fosse sair da rua de chão para pegar a BR 262, só que ela parou o veículo e seguiu andando.

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