Família preparava casamento de jovem que morreu de H1N1

Caroline Santos Souza, de 25 anos, diagnosticada com gripe H1N1 faleceu na noite desta sexta-feira (22) Crédito: Arquivo da família

morta na última sexta-feira com suspeita de H1N1, casaria no próximo dia 12. Nesta data, ela completaria um ano desde que passou a morar com o companheiro, em Ataíde, Vila Velha. Uma festa estava sendo preparada por ela e por familiares, e seria uma surpresa até para o rapaz. A jovem Caroline Santos Souza, de 24 anos,, casaria no próximo dia 12. Nesta data, ela completaria um ano desde que passou a morar com o companheiro, em Ataíde, Vila Velha. Uma festa estava sendo preparada por ela e por familiares, e seria uma surpresa até para o rapaz.

A informação foi passada por parentes da jovem, enterrada neste sábado (23) à tarde no cemitério de Santo Antônio, em Vitória, cidade onde vivem familiares dela. Ela deixa uma filha de dois anos.

Diagnosticada primeiro com virose, segundo familiares, ela morreu no Pronto-Atendimento de São Pedro, em Vitória, após sofrer cinco paradas cardíacas. Caroline aguardava desde terça-feira uma vaga para ir para um hospital. A família reclama a demora para fazer a transferência.

DESCASO

Para a família, Caroline morreu vítima de total descaso do poder público. No primeiro atendimento, ela não foi submetida a nenhum exame detalhista, segundo a família.

Em uma publicação ontem no Facebook, a mãe da jovem, Luciane Santos de Souza, disse: tanto diagnóstico errado, tanta falta de cuidado por todos os hospitais que ela passou e todos os médicos que consultaram ela e disseram que era apenas virose. O caso dela era grave e nenhum hospital disponibilizou vaga. Ela pediu justiça pela filha.

Após o enterro, um familiar comentou a situação. Deduzir que é uma virose, sem fazer uma chapa nem nada e mandar para casa tomar parecetamol? Isso não existe.

Na ocasião, a mãe e o companheiro da jovem preferiram não falar com a reportagem.

Caroline foi ao PA da Glória, em Vila Velha, no domingo, com queixas de falta de ar, febre alta e fortíssima dor nas costas. Mas foi liberada com diagnóstico de virose, segundo familiares. Os sintomas não retrocederam. Intensificaram-se. Na terça-feira, ela buscou atendimento médico novamente. Desta vez, no PA de São Pedro, onde passou por exames mais abrangentes. Segundo a família, laudos apontaram uma pneumonia possivelmente agravada pelo H1N1.

Parentes de Caroline também rechaçaram a versão de que a família não aceitou ou contestou a transferência da paciente para Colatina.

A opção de levá-la para o município da região Noroeste do Estado surgiu após a Secretaria de Saúde de Vitória solicitar a vaga à Secretaria estadual.