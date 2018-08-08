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Avenida Norte Sul

Família fica ferida após carro bater em poste na Serra

As vítimas ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas para diferentes hospitais da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 13:53

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 13:53

Uma família ficou ferida após o veículo em que estavam colidir contra um poste na Avenida Norte Sul, em Colina de Laranjeiras, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8). O acidente ocorreu por volta de 9h, no sentido Barcelona.
De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o motorista perdeu o controle do carro, que rodou na pista, e acabou batendo no poste. No veículo estava a mãe e a criança. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas para diferentes hospitais da Grande Vitória. 
No momento da colisão o trânsito ficou lento no local, mas foi liberado por volta de 10h30. 

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