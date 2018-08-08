Família fica ferida após carro bater em poste na Serra

Uma família ficou ferida após o veículo em que estavam colidir contra um poste na Avenida Norte Sul, em Colina de Laranjeiras, na Serra, na manhã desta quarta-feira (8). O acidente ocorreu por volta de 9h, no sentido Barcelona.

De acordo com a Guarda Municipal da Serra, o motorista perdeu o controle do carro, que rodou na pista, e acabou batendo no poste. No veículo estava a mãe e a criança. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram encaminhadas para diferentes hospitais da Grande Vitória.