Família faz protesto para cobrar investigação sobre desaparecido

Familiares e amigos do adolescente Pedro Oliveira Rodex, de 16 anos, que está desaparecido há 35 dias, realizaram um protesto na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). O trânsito ficou lento no sentido Cariacica, com congestionamento desde a Curva do Saldanha. na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (19). O trânsito ficou lento no sentido Cariacica, com congestionamento desde a Curva do Saldanha.

Um grupo de aproximadamente 20 pessoas se reuniu para chamar a atenção das autoridades para o caso de desaparecimento do jovem, que segue sem pistas e notícias sobre a investigação.

A irmã do desaparecido, Eduarda de Oliveira Braga, de 21 anos, conversou com a equipe de reportagem do Gazeta Online e informou que a manifestação acabou pois o delegado responsável pelo caso se dispôs a conversar com a família. "Mas se não for resolvido vamos voltar com o protesto", disse. A mãe de Pedro não foi ao local pois não teve condições.

O adolescente foi visto pela última vez no domingo (14), no bairro Porto Canoa, na Serra. Pedro tem aproximadamente 1,70 de altura, e tatuagens nos braços e nas costas. Se alguém souber algo sobre o paradeiro do adolescente pode entrar em contato com a mãe pelo telefone (27) 99947-4571.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por meio de nota, neste domingo (18), que o caso segue sob investigação da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, com o apoio da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Serra e equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Disse ainda que elementos estão sendo colhidos para desvendar o desaparecimento do jovem. O órgão lembra que testemunhas e qualquer pessoa que tenha informações podem procurar a delegacia, no bairro Barro Vermelho, em Vitória, ou passar via Disque-Denúncia, 181. O sigilo e anonimato são garantidos.

RELEMBRE O CASO

Desde o dia 14 de janeiro, o adolescente Pedro Oliveira Rodex, de 16 anos, está desaparecido. Na última vez que foi visto, Pedro estava na casa de um amigo, no bairro Porto Canoa, na Serra. O amigo disse que quando saiu de casa, o colega havia permanecido na residência. A mãe de Pedro, Solange Oliveira, entrou em contato com a polícia e fez boletim de ocorrência.

"Já procuramos no IML, nos hospitais e na polícia. Não tivemos nenhuma notícia dele. Nenhuma pista de onde ele possa estar. Espero que ele possa aparecer logo, que alguém entre em contato para dar alguma informação do meu filho", contou a mãe.

Pedro tem aproximadamente 1,70m de altura, possui tatuagens nas costas com o nome Solange, no braço esquerdo a imagem de uma gueixa, um palhaço colorido na perna e um bangalô no braço direito.