Família e famosos fazem campanha para encontrar médica

A busca pela médica ganhou repercussão nacional e moradores de outros Estados estão divulgando os posts sobre o desaparecimento, como o conselheiro do Flamengo, Tozza, o apresentador e narrador Everaldo Marques e a repórter Gabriela Moreira, do canal ESPN.

Fora da internet, uma corrente de orações também se formou. Nas missas desta quinta-feira e sexta-feira pela manhã, o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, rezou pela médica, que, segundo a família, é muito católica e participa do grupo "Mães que oram pelos filhos". Veja algumas das publicações.