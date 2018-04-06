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Repercussão nacional

Família e famosos fazem campanha para encontrar médica

Fora da internet, uma corrente de orações também se formou. Nas missas desta quintae sexta pela manhã, o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, rezou Jaqueline Colodetti

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 13:56
O desaparecimento da médica Jaqueline Colodetti, 50 anos, gerou uma comoção nas redes sociais. Familiares, amigos e desconhecidos divulgam imagens e postagens com foto da cardiologista e telefones de contato da família, na tentativa de que mais pessoas saibam do caso e novas notícias sobre o paradeiro dela apareçam. 
A busca pela médica ganhou repercussão nacional e moradores de outros Estados estão divulgando os posts sobre o desaparecimento, como o conselheiro do Flamengo, Tozza, o apresentador e narrador Everaldo Marques e a repórter Gabriela Moreira, do canal ESPN. 
MISSAS
Fora da internet, uma corrente de orações também se formou. Nas missas desta quinta-feira e sexta-feira pela manhã, o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, rezou pela médica, que, segundo a família, é muito católica e participa do grupo "Mães que oram pelos filhos". Veja algumas das publicações.
 

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