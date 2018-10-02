Família de paciente que morreu de dengue será indenizada em R$ 210 mil

O paciente, com dengue, morreu após não obter o diagnóstico e tratamento corretos Crédito: Divulgação

O município de Linhares vai ter que indenizar em R$ 210 mil a família de um morador da cidade, que morreu após contrair dengue hemorrágica. Os hospitais municipais teriam sido negligentes no atendimento ao paciente, não diagnosticaram a doença e medicaram o homem de forma errada. A decisão é da 4ª Câmara Cível do TJES. A vítima deixou esposa e dois filhos.

Segundo o desembargador Jorge do Nascimento Viana, relator do processo, os depoimentos confirmam que o paciente não teve o devido atendimento em nenhum dos hospitais municipais e que chegou a precisar da ajuda de um amigo, que foi visitá-lo, para que fosse providenciado a intubação do paciente, que já estava em estado de delírio.

Com febre, dores de cabeça e náusea, o paciente se dirigiu ao primeiro hospital acompanhado da esposa. Lá foram realizados exames e ministrado um medicamento juntamento com soro. Após retirada do soro, o paciente permaneceu no corredor do hospital sem atendimento ou informação sobre o resultado dos exames, até as 23h, quando retornou para casa.

Como não apresentou melhoras, no dia seguinte, pela manhã, ele foi levado até outro hospital municipal, onde foi internado ainda pela manhã e, após o resultado dos exames, com piora dos sintomas, foi encaminhado para a UTI, onde faleceu, duas horas depois, em razão de dengue hemorrágica. A doença não teria sido diagnosticada em nenhum dos atendimentos e, portanto, o paciente não foi medicado de forma correta.

Em sua defesa, o município alegou que o paciente deixou o primeiro hospital por vontade própria, tendo sido prontamente atendido nos dois hospitais. A tese, no entanto, que não foi aceita pelo relator.

"Como pode ser aceitável um paciente com quadro de vômito, febre e dores no corpo, num período em que o município estava vivenciando um surto de dengue, não estar sendo devidamente observado e sem informação sobre a gravidade de seu quadro, fato que levou a família decidir pela saída do hospital, decisão esta que em momento algum foi questionada pelos servidores do hospital ou sequer houve orientação em sentido contrário, destacou o magistrado.

PENSÃO PARA FILHOS E ESPOSA

Além da indenização, o município de Linhares deve pagar a cada filho do homem falecido pensão correspondente a um terço de dois salários mínimos até a data em que completarem 25 anos. A esposa também deverá receber pensão de mesmo valor, acrescido do valor correspondente a cada um dos filhos quando completarem a idade limite, até a data que o marido completaria 70 anos de idade.

Em sua conclusão, o magistrado também dividiu o valor da indenização, em R$ 70 mil para cada um dos autores da ação - esposa e os dois filhos -, conforme estabelecido pelo juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares.