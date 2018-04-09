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Família de médica chega à Bahia e desmente vídeo de mulher em mercado

Informação veiculada em Whatsapp dizia que Jaqueline Colodetti havia sido encontrada perto de um supermercado na cidade baiana de Poções

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 19:58
Médica Jaqueline Colodetti vestia calça jeans e blusa marrom ao deixar prédio onde mora Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A informação que tem circulado nesta segunda-feira (09) pelo Whatsapp que a médica Jaqueline Colodetti - desaparecida desde a última terça-feira (03) em Viana - havia sido vista próximo a um supermercado na cidade baiana de Poções, foi desmentida pela família da cardiologista.
Segundo a sobrinha da médica, Raíza Colodetti, a família segue nas buscas de Jaqueline e um sobrinho  da cardiologista já está na Bahia atrás de informações que indicaram que ela havia pegado carona com um caminhoneiro. No entanto, sobre a informação de que a médica havia sido vista em um supermercado, Raíza desmentiu o boato.
"Infelizmente não era ela. Nós até recebemos um vídeo desta mulher, mas não era minha tia. De toda forma estamos esperançosos, porque o que o caminhoneiro nos falou mais cedo nos deixou acreditando que seja ela sim. Por isso, meu primo foi para a Bahia atrás dela. Estamos deixando ele chegar lá direito, reunir as informações e depois nos dar notícias", comentou Raíza. 
RELEMBRE O CASO
Segundo uma cunhada da médica, Jaqueline trabalhou até 12h30 da última terça-feira (03) em Santa Leopoldina, depois pegou a estrada no Contorno para Cariacica. A irmã da médica, Vera Lúcia, lembrou que a cardiologista saiu do posto bem, rindo e cumprimentando as pessoas. "Estava feliz, tomou um cafezinho e pegou a estrada. A gente acha que ela teve um 'apagão'."
As familiares disseram, ainda, que no dia do desaparecimento um caseiro da região viu Jaqueline saindo do carro, depois entrar novamente, como se fosse sair da rua de chão para pegar a BR 262, só que ela parou o veículo e seguiu andando.
AJUDE
Jaqueline é loira, magra e tem aproximadamente 1,70m de altura. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela pode entrar em contato pelos telefones (27) 99989-3396, (27) 98802-6205 e/ou (27) 99909-1524 ou com o Disque-Denúncia no 181.

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