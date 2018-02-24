Família de jovem morto por motorista do Transcol distribui rosas Crédito: Vitor Jubini

Acusado, David Loureiro de Souza, de 50 anos, ficou preso por um período, mas já está solto. Na manhã deste sábado (24), a família da vítima se reuniu com amigos na pracinha de Jucutuquara, em Vitória, para distribuir rosas em um pedido de paz. O estudante João Vitor Lima Pacheco, de 18 anos, foi morto em dezembro do ano passado por um motorista do Transcol por ter entrado no ônibus pela porta de trás.Na manhã deste sábado (24), a família da vítima se reuniu com amigos na pracinha de Jucutuquara, em Vitória, para distribuir rosas em um pedido de paz.

A manifestação pacífica não atrapalhou o trânsito e aconteceu no mesmo local em que o jovem foi ferido no dia 21 de dezembro.

"Nós queremos justiça. Queremos distribuir essas rosas para os motoristas e cobradores porque como foi com o meu filho poderia ter sido com qualquer outro. Queremos lembrar da tragédia que foi a morte dele para o acusado voltar para a prisão", desabafa a mãe da vítima, Elizete Lima.

Ela detalha que até hoje a família continua sem acreditar no que aconteceu e no quão banal foi a motivação do crime. "Nosso pedido maior é que o julgamento aconteça logo e que o culpado fique preso", afirma.

O CRIME

surgiu ensaguentado em frente a uma viatura da Polícia Militar (PM) em Jucutuquara, bairro de Vitória. Ele foi socorrido por policiais, que o levaram até o Hospital São Lucas, na Capital. O motivo? O jovem entrou pela porta de trás de um ônibus do Transcol e foi golpeado com um canivete pelo motorista. Era noite do dia 21 de dezembro de 2017 quando João VitorEle foi socorrido por policiais, que o levaram até o Hospital São Lucas, na Capital. O motivo? O jovem entrou pela porta de trás de um ônibus do Transcol e foi golpeado com um canivete pelo motorista.

À época, a mãe afirmou que João Vitor havia ido a uma confraternização na Serra. Segundo relatou um estudante de 17 anos na época, os jovens entraram no ônibus da linha 535, mas percebendo que o veículo não passaria por Jucutuquara, onde ficariam, eles desceram e entraram pela porta de trás do veículo da linha 506.

O motorista ficou irritado e as passagens foram pagas depois pelos jovens, mas no final João Vitor e David voltaram a discutir, quando o jovem, antes de descer, jogou uma garrafa vazia em direção ao trocador dentro de Transcol. David entrou em luta corporal e esfaqueou João Vitor.

O pai dele, o motoboy Pedro Paulo Faccin Pacheco, de 55 anos, diz que o advogado da família acredita que o processo ainda demore até dois anos. Mesmo com a espera, Pedro espera que o caso não caia no esquecimento.

"Eu fiquei sem chão. Eu não imaginava. Quando me disseram que foi um motorista do Transcol, não acreditei porque um motorista tem que conduzir o passageiro com segurança. E foi por um motivo banal, sem necessidade alguma", lamenta.

"ELE QUERIA CONTINUAR ESTUDANDO"

Gazeta Online, no velório do estudante, conversou com um tio de João Vitor, que, na ocasião, estava revoltado com a morte do sobrinho. Ele contou que o jovem estudava, pretendia continuar estudando e que já trabalhava. A reportagem do, no velório do estudante, conversou com um tio de João Vitor, que, na ocasião, estava revoltado com a morte do sobrinho. Ele contou que o jovem estudava, pretendia continuar estudando e que já trabalhava.

Como era o João Vitor?

"Era um menino bom, de família, alegre e querido por todos. Ele estudava, fazia estágio, curso técnico, inglês... Todo dinheiro que ele ganhava, guardava com planos de realizar alguns sonhos. Até hoje o dinheirinho dele está guardado."

Quais eram os sonhos?

"Ele queria continuar estudando, estava encaminhado para ser um grande profissional e e um adulto honesto. Os amigos dele contaram que ontem (quinta-feira) mesmo ele falou de planos de fazer faculdade em Minas Gerais no próximo ano. Se não me engano, seria na área de eletrônica mesmo, que é algo que ele já estudava no curso técnico."

Como está sendo para a família passar por isso?